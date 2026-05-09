Ni rojo, ni negro: el color de uñas elegante y que va bien con todo para este otoño-invierno 2026.

Hay un tono de uñas que va a marcar las tendencias en manicuría para este otoño-invierno 2026. Si sos de las que disfrutan de hacerse las uñas y experimentar colores nuevos, sin alejarse demasiado de lo clásico, este color te va a interesar.

Se trata del Burnt Burgundy (Borgoña Quemado), una especie de bordó evolucionado, con tintes mucho más oscuros e intensos. Es perfecto para llevar en uñas cortas y para lucirlas en temporadas frías.

“La estética actual se basa en la precisión, la moderación y la intención, y los largos cortos muestran perfectamente esas tres cosas. El foco pasó a estar en una forma impecable de la uña, cutículas prolijas, colores intensos y un acabado perfecto”, dice Olha Shtanhei, artista profesional de uñas, en diálogo con Real Simple.

Borgoña Quemado: el color de uñas en tendencia para este otoño-invierno 2026

El Borgoña Quemado es un rojo tirando a vino con sutiles subtonos marrones, explica la experta en manicuría. Es un tono intenso y profundo, pero que no deja de ser sofisticado y sutil.

"Me encanta porque transmite poder sin esforzarse demasiado. En uñas cortas, el borgoña oscuro se ve concentrado y sofisticado. La superficie más pequeña hace que el color se vea más denso e intencional, y además resalta la forma de la uña”, añade.

Cómo pedírselo a tu manicura

Para lograr este efecto, podés pedir un esmalte tono borgoña oscuro con subtonos marrones o efecto vino profundo. Si querés un resultado más elegante y moderno, lo ideal es elegir un acabado brillante y parejo. Lo ideal es que le lleves una foto de referencia a tu manicura del tono que querés.

En qué formas de uñas queda bien

El Borgoña Quemado favorece especialmente a las uñas cortas de forma cuadrada suave, squoval o almendrada corta. Estos estilos ayudan a que el tono se vea más prolijo, intenso y refinado.

También es un color ideal para quienes prefieren manicuras clásicas pero con un toque más profundo y moderno. Al ser un tono oscuro y elegante, te estiliza visualmente las manos y combina fácilmente con looks de otoño e invierno.