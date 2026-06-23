Ataques rusos dejan seis heridos en Ucrania y la crisis del combustible se agrava en Siberia

Un hombre sujeta una boquilla de repostaje en una gasolinera de Tatneft en Moscú, Rusia

Seis personas resultaron ​heridas en los ataques aéreos rusos contra Ucrania la noche del lunes, según informaron las autoridades locales, mientras que la actual crisis de combustible en Rusia se agravó en algunas zonas de Siberia.

Los ataques ‌ocurrieron tras un ataque ucraniano el lunes contra una ‌planta de fabricación de componentes electrónicos para misiles en la región fronteriza rusa de Vorónezh, en el que murieron cinco personas y resultaron heridas decenas, según el gobernador local.

Rusia y Ucrania han seguido intercambiando ataques a medida que la guerra se prolonga ya por quinto año. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha solicitado el apoyo de los aliados occidentales para alcanzar un acuerdo de paz, al tiempo que presiona para que se acelere su adhesión a la Unión Europea.

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Dos personas solicitaron asistencia médica tras los ataques del ejército ruso contra la región sudoriental ​de Zaporiyia, según informó el gobernador ⁠Ivan Fedorov a través de Telegram, y otras tres personas resultaron heridas en Sumy, en el norte, ‌a última hora del lunes, según indicaron los servicios de emergencia.

Una mujer resultó herida en ⁠un ataque con drones contra Járkov, la segunda ciudad más grande ⁠de Ucrania, según informó el alcalde Ihor Terejov a través de Telegram el lunes por la noche. A primera hora del martes, las autoridades de Kiev emitieron brevemente una alerta de ataque aéreo antes de retirarla.

Zelenski advirtió la ⁠semana pasada de que Rusia estaba preparando un ataque a gran escala, algo que Moscú ha afirmado ​que llevaría a cabo con regularidad. La invasión a gran escala de Ucrania ‌por parte de Rusia comenzó en febrero de 2022.

Reuters ‌no ha podido verificar de forma independiente los detalles de los últimos ataques.

LA CRISIS DEL COMBUSTIBLE SE ⁠AGRAVA EN SIBERIA

Los ataques ucranianos contra la logística marítima y las vías de suministro han desencadenado una crisis de combustible en Rusia y en las zonas de Ucrania que controla.

Los intensificados ataques aéreos de Kiev contra la infraestructura energética rusa han alcanzado objetivos tan lejanos como Siberia, a más de 2.000 kilómetros (1.243 millas) de la línea del ​frente, lo que ha ‌mermado la disponibilidad de gasolina y gasóleo en Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo.

La crisis de combustible se ha extendido desde Crimea, anexionada por Rusia, a zonas del centro y el este del país, y también ha afectado a las regiones siberianas de Novosibirsk —donde se encuentra la ciudad del mismo nombre, la tercera más grande de Rusia— y Omsk, cerca de la ⁠frontera con Kazajistán.

La región de Omsk, situada a unos 2.500 kilómetros al sureste de Moscú, está limitando la venta de combustible, y la vecina región de Novosibirsk se dispone a hacer lo mismo, según han comunicado los gobernadores locales a través de Telegram.

La medida tenía como objetivo "evitar que se generaran de forma artificial compras motivadas por el pánico en las gasolineras y la especulación", afirmó el gobernador de Omsk, Vitaly Khotsenko, en una publicación en la plataforma el lunes por la noche, que añadió que las ventas de gasolina se limitarían a 40 litros por automóvil y las de gasóleo a entre ‌80 y 200 litros, dependiendo de la ubicación. Se prohibirían las ventas de combustible para repostar bidones, señaló.

La región de Novosibirsk también estaba a punto de introducir restricciones para "evitar la demanda especulativa", según dijo el gobernador Andrei Travnikov.

A partir del martes, Lukoil , el segundo mayor productor de petróleo de Rusia, limitaría las ventas de gasolina y gasóleo en la región de Vorónezh, según informó el gobierno regional a través de Telegram.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha llevado a ‌Europa a aumentar el gasto en defensa y a asociarse con Kiev para una posible producción de drones. El conflicto ha impulsado a Suecia y Finlandia, hasta hace poco miembros de la UE pero no de la OTAN, a unirse a la ‌alianza.

Aviones de combate extranjeros escoltaron ⁠a bombarderos estratégicos rusos portadores de misiles durante su vuelo de 16 horas —que incluyó un reabastecimiento en vuelo— en la zona neutral sobre el mar de Barents y el mar ​de Noruega, según informó el martes el Ministerio de Defensa ruso.

Rusia limita con Noruega y Finlandia, ambos miembros de la OTAN. El Ministerio de Defensa no facilitó detalles sobre el origen de los aviones extranjeros.

(Reportaje de Jekaterīna Golubkova en Tokio, con información adicional de Ron Popeski; edición de Lincoln Feast y David Dolan; edición en español de Paula Villalba)