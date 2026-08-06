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Corea del Norte lanza un misil balístico de corto alcance, según Seúl

06 de agosto, 2026 | 10.03
Corea del Norte lanza un misil balístico de corto alcance, según Seúl

Por Joyce Lee ​y Heejin Kim

SEÚL, 6 ago (Reuters) - Corea del Norte lanzó el jueves un misil balístico ‌de corto alcance hacia ‌el mar frente a la costa oriental de la península, según informó el ejército surcoreano, en el primer lanzamiento de este tipo en más de 40 días, tras una serie de pruebas de armamento realizadas más temprano en el ​año.

El lanzamiento se ⁠produce antes de las maniobras militares conjuntas ‌entre Corea del Sur y Estados ⁠Unidos previstas para este mes.

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Washington ⁠y Seúl afirman que las maniobras refuerzan sus capacidades de defensa y su capacidad de disuasión frente ⁠a las amenazas nucleares y de misiles ​de Corea del Norte. Pionyang ‌las denuncia habitualmente como preparativos ‌para una invasión.

El ejército surcoreano afirmó haber ⁠detectado el misil lanzado desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte, alrededor de las 17:00 hora local (0800 GMT).

La oficina ​presidencial de ‌Corea del Sur informó de que celebró una reunión de seguridad de emergencia y condenó el lanzamiento como un acto provocador que viola las resoluciones del Consejo ⁠de Seguridad de las Naciones Unidas.

El ensayo con misiles podría estar relacionado con las recientes críticas de Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, al lanzamiento de misiles Tomahawk por parte de Japón, según afirmó Lim Eul-chul, profesor ‌del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam.

Corea del Norte ha llevado a cabo una serie de pruebas este año, entre las que se incluyen misiles balísticos de corto ‌alcance, cohetes de artillería y otras armas tácticas.

La prueba de armas confirmada más reciente, a fines de ‌junio, incluyó un ⁠sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de 240 mm mejorado, misiles balísticos ​tácticos y un obús autopropulsado de 155 mm, según informó la agencia estatal norcoreana KCNA.

(Reporte adicional de Hyunjoo Jin; editado en español por Carlos Serrano)

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