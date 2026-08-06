Estupor en el fútbol: a los 27 años, asesinaron a un jugador de Selección

El fútbol mundial está de luto por el asesinato de David Owori, jugador de la Selección de Uganda, a los 27 años. El defensor o mediocampista, que se desempeñaba en Villa Sports Club de su país, fue golpeado hasta morir en un ataque atribuido a presuntos ladrones cerca de su casa en la capital, un caso que reactivó el reclamo público por el aumento de la violencia urbana.

El jugador fue atacado el martes 4 de agosto por la noche en Makindye, un suburbio de Kampala, y murió el miércoles 5 de agosto a causa de las heridas. Según indicaron varios medios locales, los agresores lo asaltaron cuando se acercaba a su vivienda y lo dejaron inconsciente tras robarle el teléfono móvil y otras pertenencias.

Testigos del incidente aseguraron que los delincuentes involucrados lo golpearon con adoquines antes de huir. La policía, igualmente, sostuvo que Owori sufrió la agresión después de resistirse al robo. El futbolista siempre jugó en equipos de su tierra natal, a excepción de la temporada 2021-2022 (Vélez de España) y en 2022-2023, cuando vistió la camiseta de Utsiktens de Suecia.

Mataron a David Owori, de la Selección de Uganda: el comunicado del club

A través de sus caneles oficiales, Villa Sports publicó: “El club ha hecho un llamamiento a los organismos de seguridad y policiales pertinentes para que investiguen urgentemente y lleven ante la justicia a los responsables de la trágica muerte del capitán del club, David Owori, quien sucumbió a las heridas sufridas tras una brutal agresión por parte de asaltantes desconocidos”.

“David no era sólo un futbolista. Era un líder y una inspiración para una generación”, agregó la Federación de fútbol de Uganda. La Selección nacional sostuvo que el equipo había perdido a una figura que “llevaba las esperanzas” del combinado nacional, ya que era uno de los futbolistas más conocidos en el país africano.

Asesinaron a David Owori, jugador de la Selección de Uganda, a los 27 años.

Nacido el 23 de septiembre de 1998 en Tororo, hijo de Eriasaf Osinde y Bena Nyadio, la trayectoria futbolística de Owori comenzó en la Academia Nsambya Young Stars antes de pasar por la Academia de Fútbol Wembley y el Lukuli United. Inició su carrera profesional en el Vipers SC en 2016 y jugó brevemente en el Proline FC antes de fichar por el SC Villa en 2018. Owori pasó tres años con los Jogoos antes de llevar su talento a Europa, donde jugó en el Vélez CF español (2021-2022) y en el Utsiktens BK sueco (2022-2023).

Asesinaron a David Owori, jugador de la Selección de Uganda, a los 27 años.

El defensor o volante había regresado al SC Villa en 2023. Era uno de los integrantes con más trayectoria en el plantel actual. Su segunda etapa en el club coincidió con un logro histórico: ayudó a conducir al equipo a su primer título de liga en 20 años y a la conquista de su 17° campeonato de primera división en 2024. Ese peso dentro y fuera del campo le valió una renovación de contrato hasta enero de 2027.