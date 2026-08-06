Real Madrid cierra acuerdo récord con el Leipzig por Diomandé

El Real Madrid llegó a un acuerdo con el RB Leipzig para fichar al extremo marfileño Yan Diomandé por una cantidad que supone un récord para el club, según informaron el jueves los medios españoles.
El traspaso podría ascender a 125 millones de euros (1.443 millones de dólares), con entre 10 y 15 millones de euros adicionales en cláusulas de rendimiento, según el diario deportivo Marca.
Si el acuerdo se cierra en esos términos, superaría la cifra que el Real Madrid pagó por el centrocampista inglés Jude Bellingham en 2023, que según se informó ascendió a 103 millones de euros más complementos.
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Reuters se ha puesto en contacto con el Real Madrid y el Leipzig para recabar sus comentarios.
Diomandé, de 19 años, ha cuajado una temporada revelación con el Leipzig, en la que ha marcado 12 goles en la Bundesliga y ha dado nueve asistencias, lo que ha ayudado al equipo alemán a terminar tercero en el torneo alemán y a clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Fichó por el Leipzig procedente del Leganés español el año pasado y jugó con Costa de Marfil en el reciente Mundial, donde su selección alcanzó los dieciseisavos de final.
(1 dólar = 0,8665 euros)
Con información de Reuters