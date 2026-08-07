Bullrich culpó a Adorni por el fracaso de Ley de Tierras: "Se hubiera aprobado con todo"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, admitió la bronca en el oficialismo por haber tenido que retirar dos capítulos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y le echó la culpa al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por no haber podido aprobar antes esos artículos.

"Durante meses fue muy importante que cada vez que se hablaba de algo de hablaba de Adorni", admitió Bullrich en diálogo con TN una vez finalizada la sesión en la Cámara alta, y agregó que "después tuvimos el tema del Mundial".

En ese marco, Bullrich añadió que "seguramente en ese momento se hubiera aprobado con todo", es decir, con el capítulo que flexibilizaba la Ley de Manejo del Fuego y con el que modificaba la Ley de Tierras incluidos.

Este mismo viernes, la exministra de Seguridad explicó que "esta ley vino endiablada. En primer lugar porque hacía tres meses que la tratábamos. En el medio tuvimos que parar el Congreso hasta definir sobre el jefe de Gabinete Adorni, porque venía una moción de censura que complicaba institucionalmente al país. Después vino el Mundial y no pudimos explicar nada", según dijo a Radio Rivadavia.

De este modo, se refirió a que meses atrás, de no haberse paralizado la agenda parlamentaria para evitar una interpelación a Adorni, el contexto político hubiera permitido aprobar la ley entera, antes de que sobreviniera el Mundial y la bandera sobre las islas Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección pusiera en foco público la cuestión de la extranjerización de la tierra.

El proyecto iba a ser tratado el 16 de julio, un día después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, pero tras el revuelo armado por la bandera sobre Malvinas el oficialismo decidió suspender la sesión y patearla para el último jueves.

El Gobierno se resignó a aprobar la Ley de Propiedad Privada por la mitad

Durante la madrugada de este viernes, La Libertad Avanza consiguió sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas.

Se sumó a la necesidad que tuvo el Gobierno de retirar, previo al inicio de la sesión, el capítulo de modificaciones a la Ley de Tierras, con el que buscaba elevar el tope a la cantidad de hectáreas que pueden estar en manos de extranjeros.

Finalmente, la iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas, pero solo se aprobaron tres capítulos de los cinco iniciales. Es decir, los referidos a desalojos exprés, expropiaciones y digitalización del sistema de registros.