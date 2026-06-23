Senegal está en apuros, pero el sueño del Mundial no se ha esfumado, según su seleccionador

Senegal se encuentra en una situación delicada tras dos derrotas en el Mundial, pero el seleccionador, Pape Bouna Thiaw, considera que las esperanzas de su equipo de seguir adelante en el torneo no se han esfumado.
Se esperaba que Senegal hiciera un buen papel en el Mundial de Norteamérica, pero perdió su primer partido del Grupo I por 3-1 ante Francia y cayó por 3-2 ante Noruega el lunes.
"Creo que fue un partido difícil para nosotros contra una selección noruega muy fuerte que nos puso en situaciones muy complicadas, ya que fue muy eficaz", dijo Thiaw.
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"Encajamos goles probablemente en el peor momento posible: justo antes del descanso y nada más salir para la segunda parte."
"Pero tenemos que felicitar a Noruega, y estoy animando a mis jugadores a que no se desanimen porque no fue fácil. Buscábamos un resultado positivo y queríamos llevarnos los tres puntos, pero esta noche simplemente no ha podido ser".
Francia, que venció a Irak por 3-0 horas antes en Filadelfia, y Noruega suman seis puntos cada una y pasan a la siguiente ronda.
Lo máximo a lo que puede aspirar Senegal es a ocupar una de las ocho plazas reservadas a los mejores terceros, pero para tener alguna posibilidad debe vencer a Irak en su último partido de la fase de grupos, que se disputará el viernes en Toronto.
"Nos queda un partido y tenemos que centrarnos en este último encuentro, intentar sumar los tres puntos y luego cruzar los dedos", dijo Thiaw.
"Creo que es un poco pronto para decir que hemos fracasado. Aún no estamos fuera. No estamos en una buena posición, y es cierto que es la primera vez que Senegal comienza una campaña mundialista con dos derrotas".
"Pero aún tenemos posibilidades de clasificarnos y vamos a centrarnos en el último partido. Queremos intentar sumar esos tres puntos y esperamos poder pasar de ronda".
"Una vez que pasas a la siguiente ronda, empieza otro torneo", añadió.
(Texto de Mark Gleeson, desde Atlanta; edición de Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)