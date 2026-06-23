La contracción del sector privado de la eurozona se modera en junio, según el PMI

Vista del perfil urbano del distrito financiero al atardecer en Fráncfort, Alemania

La actividad del ​sector privado de la zona del euro se contrajo por tercer mes consecutivo en junio, aunque a un ritmo más lento, ya que la modesta recuperación de ‌la demanda en los sectores del turismo ‌y el ocio no logró compensar por completo la caída sostenida de los nuevos pedidos, según reveló una encuesta publicada este martes.

La lectura de junio del PMI compuesto preliminar de la zona del euro de S&P Global subió a 49,5 desde el 48,5 registrado en mayo, su máximo en tres meses. Una cifra inferior a 50,0 indica una contracción.

"La economía de la zona euro está mostrando suficiente resiliencia como para apenas evitar caer en una recesión", dijo ​Chris Williamson, economista jefe de ⁠S&P Global Market Intelligence. "El flash del índice PMI registró solo una ligera reducción de la ‌actividad total en junio, lo que indica que la encuesta sugiere que ⁠el PIB no ha cambiado durante el segundo trimestre".

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Una ⁠encuesta de Reuters publicada a principios de junio preveía una expansión de la economía del 0,1% para este trimestre. [ECILT/EU]

Los nuevos pedidos cayeron por cuarto mes consecutivo en junio, aunque a un ritmo ⁠más lento. Una recuperación marginal de los nuevos pedidos en el sector manufacturero ​no fue suficiente para compensar el descenso continuado de la demanda ‌de servicios.

La mayoría de las respuestas a la ‌encuesta se recabaron antes de que se firmara el memorándum de alto el fuego ⁠entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio.

El PMI preliminar de servicios de la zona del euro subió ligeramente hasta 48,9 desde el 47,7 de mayo —su máximo en tres meses—, pero se mantuvo en territorio de contracción. Alemania registró su mayor caída en la actividad empresarial ​en 18 meses, ‌mientras que la tasa de descenso de Francia se moderó. El resto de la zona del euro en su conjunto registró un modesto crecimiento de la producción.

El empleo descendió ligeramente en junio, aunque el sector privado lleva ya seis meses consecutivos sin crear puestos de trabajo. La plantilla en el sector de los servicios ⁠aumentó ligeramente, pero en el sector manufacturero siguió reduciéndose.

En cuanto a los precios, los costos de los insumos aumentaron a su ritmo más lento desde justo antes del estallido de la guerra en Oriente Medio en febrero, moderándose tanto en el sector manufacturero como en el de servicios. La inflación de los precios de producción también se ralentizó, aunque en menor medida que la de los costos de los insumos.

"Es alentador observar que el descenso de los precios de las energías ya se ‌está filtrando a las empresas y, en consecuencia, las tasas de inflación de los costes de los insumos y de los precios de venta han bajado en junio, lo que sugiere que posiblemente los precios ya han dejado atrás su reciente punto álgido", añadió Williamson.

El Banco Central Europeo subió las tasas de interés el 11 de junio, ya que el aumento de los costos energéticos relacionado ‌con la guerra empujó la inflación general por encima del 3%, muy por encima del objetivo del 2% del BCE.

El PMI preliminar manufacturero de la zona del euro descendió en junio hasta 51,3 desde ‌51,6, su nivel más ⁠bajo en cuatro meses. La producción industrial siguió creciendo, respaldada por la acumulación de existencias, ya que los clientes trataban de adelantarse a posibles subidas ​de precios y interrupciones del suministro en el futuro.

La confianza empresarial mejoró por segundo mes consecutivo tras alcanzar en abril su mínimo en 31 meses, aunque, en general, el estado de ánimo siguió siendo relativamente moderado.

Con información de Reuters