No es rojo, pero le queda bien a todas: el color de uñas que las manicuristas recomiendan para este otoño-invierno.

El rojo no es el único color de uñas que le queda bien a todas. Existen otros colores mucho menos populares e ideales para usar este otoño-invierno 2026 que las manicuristas recomiendan experimentar.

Si ya te aburriste de los colores más clásicos, como rojo, bordó, negro, rosa y vía láctea, y querés jugar con otros tonos, este te va a encantar. Se trata de un tono de la gama de los fríos, pero que favorece a diferentes tonos de piel.

Este color es el azul marino apagado, muy en tendencia desde hace meses. Es un azul con grisáceo, con leves tintes violáceos que lo vuelven único. No es ni tan oscuro como el azul marino, ni tan chillón como el azul eléctrico. Más bien, es como si fuese una especie de tono pastel del azul. "Este color se inclina más hacia ese estilo de ‘lujo silencioso", dice la manicurista de celebridades Jin Soon Choi, en diálogo con Real Simple.

En este sentido, la experta explica que "el tono es más neutro, en lugar de demasiado frío o cálido, y eso es lo que hace que favorezca prácticamente a todo el mundo". Queda particularmente bien en unas cortas o de un largo intermedio en todas sus formas: cuadradas, almendradas o redondas.

Cómo pedir este tono en el salón de uñas o a tu manicura

A la hora de pedir este diseño en un lugar de uñas, lo más importante es aclarar que buscás un azul marino apagado, más grisáceo y sofisticado que un azul clásico. Lo ideal es que siempre que quieras un tono específico, lleves una foto del color para que no haya malos entendidos. Además, tené en cuenta que no todos los salones de uñas o manicuras cuentan con todos los tonos de esmaltes.

Por esto, lo recomendable es que consultes antes de agendar un turno si tienen ese color que tanto buscás. También sirve mencionar que preferís un azul frío con un leve tono violáceo o gris. Este color se luce mucho porque queda sofisticado sin llamar demasiado la atención. Por último, pedí que finalicen con un top coat brillante.