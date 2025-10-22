El rojo no va más: el nuevo color en tendencia que se usará para esta Navidad 2025.

Durante décadas, la Navidad estuvo teñida por la dupla infalible de rojo y verde. Sin embargo, para esta temporada 2025, las tendencias marcan un giro rotundo: los hogares se vestirán con una paleta más suave, sofisticada y adaptable a distintos estilos de decoración. Los expertos en interiorismo coinciden en que el cambio responde no solo a cuestiones estéticas, sino también a un nuevo enfoque en torno al consumo consciente y la búsqueda de armonía en los espacios.

El rojo brillante y el verde intenso, símbolos tradicionales del espíritu navideño, ceden su lugar a tonos que evocan calma, elegancia y conexión con la naturaleza. En composé con la estética "clean" que viene marcando tendencia desde hace varios años, las paletas neutras (como el beige, el blanco roto y el gris perla) se convierten en las protagonistas, acompañadas por acentos metálicos suaves como el dorado champán, el cobre o el plateado satinado.

Estos colores no solo aportan luminosidad, sino que también permiten integrar la decoración navideña al estilo general del hogar, evitando el contraste abrupto que muchas veces generan los tonos tradicionales.

Elegancia sustentable: una nueva filosofía festiva

La tendencia no solo redefine la paleta cromática, sino también la manera en que se vive la celebración. Cada vez más personas optan por reutilizar adornos, crear piezas artesanales y elegir materiales reciclables o de bajo impacto ambiental. El objetivo es lograr una Navidad estética y sostenible, sin perder el encanto de lo tradicional.

Los expertos recomiendan seleccionar uno o dos tonos principales y acompañarlos con detalles sutiles en otros colores complementarios. Así, se evita la sobrecarga visual y se obtiene un resultado más equilibrado. Los toques metálicos, como guirnaldas doradas, velas plateadas o adornos en cobre envejecido, son ideales para dar un aire festivo sin recurrir al exceso. Además, hacer adornos caseros también puede ser una gran actividad recreativa para compartir en familia.