¿Cuál es el países que espera al 7 de enero para celebrar la Navidad y por qué?

Por una cuestión de organización con el calendario, la Navidad puede festejarse en enero.

En algunas partes del planeta, la Navidad se encuentra prohibida o queda sujeta a lo que las personas hagan en sus hogares, mientras que otros esperan con ansias el 25 de diciembre para festejarla. Sin embargo, hay países en los que se aplica un cambio bastante particular a la fecha porque deciden celebrarla recién el 7 de enero.

Por lo general, en enero se suele festejar la llegada de los Reyes Magos que fueron guiados por una estrella en el medio del desierto para celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret. En el relato se habla de que llegaron desde Oriente para hacer la entrega de oro, incienso y mirra. Aunque en otros países esta fecha se encuentra vinculada con la celebración de la Navidad.

Por una cuestión de organización con el calendario, la Navidad puede festejarse en enero.

"En Rusia, Armenia, Bielorrusia, Egipto, Etiopía, Georgia, Kazajstán y Serbia las festividades de Nochebuena y Navidad no se celebran respectivamente el 24 y 25 de diciembre, sino el 6 y 7 de enero. Eso se debe a que los ortodoxos siguen rigiéndose por el calendario juliano", expresó el Historiador, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Un método de organización que nació con Julio César en el año 46 a. C y que para 1582 fue modificado por el que se utiliza en la actualidad.

Además, se debe considerar que para el pueblo armenio la verdadera fiesta de la Navidad corresponde al 7 de enero porque señala el nacimiento de Jesús. Mientras que el 25 se vincula a una festividad de otro tipo. "Durante los comienzos del cristianismo, el nacimiento de Jesús se celebraba el 6 de enero. El 25 de diciembre era la fecha de una fiesta pagana en adoración al Rey Sol, llegada a Roma con el culto del fuego. Los emperadores romanos la habían adoptado como festejo del 'Rey Protector' y 'Dios Sol Invencible', donde se hacía un culto al nacimiento del dios Mitra, el dios del Sol", expresan desde Diario Armenia.

¿En qué países no se celebró la Navidad y por qué?

En tanto que en otras partes del planeta, los festejos de Navidad se encuentran prohibidos de manera pública o de cualquier tipo. Hay ciertos lugares que aconsejan a las personas a realizar celebraciones moderadas y en la privacidad de sus hogares.

La lista de países que tiene a la Navidad como una fiesta no permitida son Arabia Saudita, Argelia, Tayijistán y Somalia. Mientras que en Uruguay no hay un día en el calendario para esta celebración, pero se concede feriado con el objetivo de que las personas se reúnan a descansar en el Día de la Familia. Algo similar sucede en China y Japón, que no la reconocen pero las personas la celebran.