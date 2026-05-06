Ver Estudiantes vs. Cusco en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Estudiantes y un duelo clave por la copa.

Estudiantes de La Plata visita este miércoles a las 19 horas a Cusco FC por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Un encuentro importante en la búsqueda de la clasicación a octavos de final para el "Pincha", que viene de empatar como local en un partidazo frente a Flamengo, pero necesita sumar de a tres frente al rival más débil de la zona en los papeles.

El conjunto que dirige Alexander "Cacique" Medina llega en un gran momento, con siete partidos al hilo sin derrotas, producto de cuatro victorias y tres empates. El pasado fin de semana venció con un mix de titulares y suplentes a Platense. Un triunfo que le permitió quedarse con el primer puesto de su zona y asegurarse la posibilidad de jugar de local todos los partidos de playoff hasta la final (en caso de avanzar hasta esa instancia).

Por dónde ver Estudiantes de La Plata frente a Cusco FC

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes y Cusco será transmitido por Fox Sports y la plataforma Disney +.

La visión de Medina sobre lo que viene

El entrenador del "Pincha" se refirió a las exigencias que afronta el club, después de lograr el objetivo de clasificar primeros en la fase de grupos del torneo Apertura, pero sin descuidar la importancia del plano internacional. "La Copa Libertadores para nosotros es una ilusión. Nosotros ponemos el foco en la copa, es nuestra prioridad como club", confió el entrenador uruguayo, a la hora de tener que elegir.

El entrenador Alexander Medina.

Por su parte, se refirió a los partidos que puede tener por delante ahora en lo local, con el inicio de los playoff. "No me quiero apresurar, va a ser un partido partido de mata-mata. Es un campeonato corto y un partido donde no hay mañana", apuntó el director técnico. Enfrente lo que se le viene es la chance de demostrar para que está este Estudiantes, que hasta el momento aprobó en lo deportivo, pero aún le quedan por delante los desafíos más importantes.

Cómo llega Cusco FC

El conjunto peruano viene de empatar 2 a 2 frente a Sporting Cristal por la Liga 1 de Perú. En ese partido, el entrenador uruguayo con pasado en equipos argentinos como Barracas Central y Atlanta decidió colocar un mix de titulares y suplentes, con vistas a poner lo mejor que tiene en el próximo cruce. Un duelo que puede ser significativo, ya que no sumó puntos en lo que va de la Libertadores.