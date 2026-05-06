Multimillonario brasileño Batista ayudó a organizar la reunión entre Lula y Trump, según una fuente

Joesley Batista asiste a la apertura de la bolsa de valores Nasdaq del banco digital brasileño PicPay, durante la salida a bolsa de la compañía en el Nasdaq Market de Times Square, Nueva York

Por Marcela Ayres, Gabriel ​Araujo y Luciana Magalhaes

BRASILIA/SÃO PAULO, 6 mayo (Reuters) - El multimillonario brasileño Joesley Batista desempeñó un papel clave en ‌la organización de una ‌reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para el jueves en Washington, informó a Reuters una fuente.

Un jet propiedad de la empresa familiar J&F, que controla la empresa cárnica JBS, tenía previsto volar de Colorado a ​Washington el miércoles, ⁠según los datos de seguimiento de vuelos de FlightAware.

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El ‌encuentro entre Lula y Trump se viene gestando ⁠desde enero, cuando ambos líderes ⁠hablaron por teléfono, pero había quedado en segundo plano al centrar la Casa Blanca su atención en la guerra en Irán. ⁠La semana pasada, sin embargo, funcionarios estadounidenses se ​pusieron en contacto para proponer la reunión ‌del jueves.

La participación de Batista ‌en la mediación de la reunión pone de relieve ⁠el creciente poder de los líderes empresariales a la hora de marcar la agenda de la administración Trump.

En enero, Batista se reunió con la presidenta interina de Venezuela, ​Delcy Rodríguez, ‌antes y después de mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses, a quienes trató de tranquilizar sobre la disposición de Caracas a abrir su sector petrolero y gasífero a la inversión.

A finales del año pasado, ⁠el mismo avión rastreado el miércoles en ruta hacia Washington había volado a la capital de Venezuela, en medio de informes de prensa que indicaban que Batista estaba tratando de persuadir al entonces presidente Nicolás Maduro para que dimitiera.

Una segunda fuente confirmó que Joesley Batista y su hermano Wesley se encuentran en ‌Estados Unidos, y que Wesley viajó inicialmente a Colorado. La fuente no pudo comentar sobre su participación en las conversaciones en torno a la reunión entre Lula y Trump.

J&F se negó a hacer comentarios.

Esta diplomacia itinerante pone de relieve el ‌acceso de Batista en Washington y en toda América. JBS tiene importantes operaciones en Estados Unidos.

Pilgrim's Pride, un productor avícola con sede ‌en Estados Unidos ⁠del que JBS es accionista mayoritario, donó 5 millones de dólares al comité de investidura ​de Trump de 2025, la mayor contribución individual revelada.

Con información de Reuters