El archivo complicó a Paoltroni: le recordaron su crecimiento empresarial en Formosa

Tras las declaraciones en contra de Formosa, el ex presidente del SENASA, Bernardo Cané, salió al cruce contra el senador nacional Francisco Paoltroni. Mientras el legislador afirmaba las limitancias para crecer como empresario ganadero, su par reconstruyó los inicios del libertario en la actividad. "Dice que no lo dejan crecer en la provincia, pero ahora es un megaempresario", detalló.

"Se queja que en la provincia le impiden crecer, y me llama la atención, porque él mismo contó que llegó a la provincia ofreciendo servicios agrícolas y hoy es un mega empresario con camiones, ferias y muchos campos", detalló Cané.

"Trato de ser moderado, soy un formoseño por adopción, no por nacimiento. Y hace 15 o 20 años que voy, tenemos un desarrollo ganadero y conozco la provincia", expresó Cané y recordó que numerosos inversores apostaron al desarrollo productivo en la provincia, y entre ellos se incluye al propio Paoltroni.

Un crecimiento que contradice las críticas

Cané remarcó que el crecimiento empresarial del senador contradice sus cuestionamientos sobre la falta de oportunidades en Formosa. "Sin duda tiene méritos por su laboriosidad, pero es contra fáctico que diga que no se puede crecer, porque él lo ha hecho. Entonces, primero me parece que hay que ser coherente", afirmó.

También cuestionó el posicionamiento político de Francisco Paoltroni, especialmente sus reiterados pedidos de intervención federal sobre la provincia. "Siendo senador no para de pedir la intervención a la provincia donde inició su carrera política", señaló.

Además, recordó que el legislador obtuvo representación nacional tras sumarse al espacio político encabezado por el presidente Javier Milei y mencionó su posterior alejamiento del bloque oficialista en el Senado.

Críticas al desfinanciamiento de la obra pública

En relación con la situación de la infraestructura vial, Cané reconoció que existen dificultades en distintos caminos de la provincia, aunque aclaró que varias de las rutas más deterioradas dependen de Nación. Mencionó particularmente las rutas nacionales 95, 81 y 86, donde, según indicó, persisten problemas importantes de transitabilidad.

Por otra parte, el ex titular del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria rechazó las declaraciones de Paoltroni respecto a la salida de ganado de la provincia.

Finalmente, explicó que hace dos años Formosa atravesó una de las sequías más severas de su historia reciente, situación que provocó fuertes pérdidas en el sector ganadero pese a la asistencia de la provincia. "Se fueron cerca de 300.000 cabezas por falta de comida y de sed, y estos son datos del SENASA", concluyó Cané.