Vinculan el pedido de intervención federal del senador Paoltroni por sus causas judiciales en Formosa

En la provincia de Formosa continúan las repercusiones tras el planteo de intervención federal promovido por el senador nacional Francisco Paoltroni. En ese marco, distintos sectores políticos salieron a cuestionar la propuesta y a rechazar su contenido, además de asegurar que lo hace para desviar la atención por sus problemas legales.

Durante el primer cuatrimestre del año, el panorama judicial y público se tornó complejo para Paoltroni tras recibir un fallo adverso de la Justicia de primera instancia de Formosa, que impuso una multa superior a los 101 millones de pesos, más intereses y costas, por una causa de desmonte ilegal con daño ambiental. A esta sanción se sumó una fuerte polémica en abril al conocerse la obtención de un crédito hipotecario de 270 millones de pesos otorgado por el Banco Ciudad para la adquisición de una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, situación que despertó profundos cuestionamientos sobre la transparencia y los criterios de asignación de dichos fondos.

Al respecto, la diputada nacional de Unión por la Patria, María Graciela Parola, sostuvo que el planteo responde a intereses personales del legislador. En diálogo con medios locales, aseguró que el pedido busca "salvarse" porque "le descubrieron las matufias que tiene con sus problemas judiciales".

Defensa del Gobierno provincial

En ese contexto, la legisladora destacó la conducción del gobernador Gildo Insfrán y afirmó que "ante cada agravio responde con obras y amor" hacia la población, y remarcó que la gestión continúa pese al escenario nacional. Además, sostuvo que el denominado Modelo Formoseño seguirá en marcha y puso el foco en la defensa institucional: señaló que se mantendrán firmes en resguardar la democracia y "la voluntad del pueblo formoseño”, al que definió como “el único soberano”.

Parola también apuntó contra el Gobierno nacional y su accionar en el Congreso, al considerar que existen medidas que perjudican a la ciudadanía. "Queremos un Gobierno nacional que realmente se ocupe del pueblo", expresó y, en esa línea, afirmó que desde el bloque de Unión por la Patria trabajan para frenar iniciativas que consideran negativas, aunque advirtió que el oficialismo logra avanzar con apoyo de otros espacios políticos.

La diputada extendió sus críticas a sectores como el PRO y la UCR, a quienes acusó de acompañar políticas que, según planteó, contradicen sus principios históricos. En ese sentido, mencionó a Raúl Alfonsín como referencia del radicalismo y sostuvo que las ideas actuales no coinciden con su legado.

También dirigió cuestionamientos hacia el expresidente Mauricio Macri, en el marco de sus críticas al rumbo político nacional. De esta manera, el debate por el pedido de intervención federal suma nuevas tensiones en el escenario político formoseño, con cruces que combinan cuestionamientos institucionales y acusaciones personales.