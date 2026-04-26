"Es una distracción": desde Formosa apuntaron contra Paoltroni por su pedido de intervención federal

La discusión en torno al pedido de intervención federal a Formosa volvió a escalar en el plano político y judicial, en medio de las repercusiones por la iniciativa presentada por el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni. El debate se reactivó tras las declaraciones del diputado provincial justicialista Rodrigo Vera, quien salió al cruce de los argumentos que sostienen la propuesta.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Vera señaló que “evidentemente la jefa política de Paoltroni, Karina Milei, le pidió a sus empleados que generen maniobras de distracción para que el foco deje de estar en la profunda crisis económica, política y social que están generando las políticas del Gobierno libertario".

El legislador provincial vinculó el envío del proyecto de reforma electoral del gobierno libertario para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el hecho de que “Paoltroni haya vuelto a presentar por tercera o cuarta vez el único proyecto que tiene, que es el de la intervención de la provincia”.

En este sentido, Vera sostuvo: “Paoltroni pertenece a la línea (del jefe de Gabinete Manuel) Adorni, ya que se `desloma´ en el Senado sin hacer nada por Formosa en estos tres años, al mismo tiempo que utiliza su cargo para lograr beneficios personales como el crédito millonario que obtuvo del Banco Nación a pesar de su historial bancario nefasto”.

Duras críticas a Paoltroni

Al analizar el contenido del proyecto del senador Paoltroni de intervenir la provincia, el legislador señaló que “son los mismos argumentos repetidos una y otra vez, pero de alguna manera logra que sean cada vez peor técnicamente y con fundamentos más pobres”.

Por otra parte, subrayó que la Carta Magna Nacional prevé la intervención federal como una herramienta “de excepción y que solo procede ante circunstancias gravísimas, como serían el caso de la invasión de un país extranjero o la invasión de otra provincia, casos de sedición o que no exista un régimen republicano como reflejo de un quiebre institucional, como ocurrió por ejemplo en la Argentina en 2001”.

“Cualquiera se puede dar cuenta de que nada de eso ocurre en la provincia de Formosa; solamente ocurre en la cabeza del senador Paoltroni que nuevamente expone su gran inoperancia, desconocimiento del derecho y sobre todo su profundo desprecio hacia el pueblo formoseño, ya que pretende que sea (el presidente Javier) Milei quien ponga las autoridades de la provincia en lugar de las elegidas soberanamente por los formoseños y las formoseñas”, sostuvo el legislador y jurista.

“Ahora están desesperados porque la crisis ya es demasiado evidente y tienen miedo de perder las elecciones el año que viene. Por eso buscan distraer la atención y limitar la voluntad soberana del pueblo argentino y del pueblo formoseño con estas maniobras”, sostuvo.

Y concluyó: “El sol no se puede tapar con las manos ni se puede frenar a un pueblo que decide avanzar. Estoy convencido de que esa voluntad soberana que pretenden limitar es la que les pondrá un límite el año que viene en las urnas, trayendo aires de esperanza para cambiar la realidad que estamos viviendo”.