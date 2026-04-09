"Piden sacrificio y sacan préstamos por 400 millones": apuntaron contra Paoltroni por sus créditos hipotecarios

El senador nacional libertario por Formosa, Francisco Paoltroni, quedó en el centro de la polémica luego de que se revelara que obtuvo un crédito hipotecario de 270 millones de pesos otorgado por el Banco Ciudad, destinado a la compra de una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. La información generó cuestionamientos sobre los criterios de acceso al financiamiento, ya que Paoltroni acumula además multas impagas y embargos judiciales, según el análisis de declaraciones juradas difundido por el sitio Cuánto Deben. En este marco, el jefe del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, calificó como una “burla al pueblo formoseño” las acciones del libertario.

El legislador del justicialismo formoseño, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), sostuvo que “es evidente el uso de todas sus artimañas, en este caso un acomodo político, para que le den un préstamo de esa magnitud”, y remarcó la contradicción de que un representante de Formosa obtenga créditos de una entidad porteña.

Samaniego subrayó que “es una burla de Paoltroni a la ciudadanía formoseña y al pueblo en general”. Además, recordó que “el Gobierno nacional requiere un sacrificio económico a todo el pueblo; pero por otro lado, ellos (oficialismo nacional) sacan créditos de hasta 400 millones de pesos. Es una barbaridad que den este tipo de créditos en esta situación tan difícil para el país”.

Bajo esta línea, el legislador formoseño puso en evidencia la incoherencia del discurso anti-Estado de La Libertad Avanza al señalar que sus referentes dependen de la banca pública y no del sector privado.

Críticas por el préstamo en la banca pública

Con diversas críticas a las explicaciones de Paoltroni para acceder a los créditos, Samaniego cuestionó las contradicciones del libertario formoseño así como también de los otros referentes nacionales. “¿Por qué no van a un banco privado a pedir préstamos? Si su actividad privada es tan floreciente, ¿por qué no sacaron un préstamo allí? Fueron a estas entidades porque allí están sus cómplices”, criticó el jefe del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura formoseña.

Para el jefe de la bancada justicialista local, el libertario formoseño “tiene que devolver el dinero y no en los 240 meses, porque a muy pocos argentinos se le da la oportunidad de tener una casa a 20 o 30 años”. “El senador Paoltroni utilizó su influencia y acomodo político para beneficiarse de una suma de dinero millonaria para comprarse una casa en Buenos Aires”, agregó.

Por esto, Samaniego calificó que “realmente es una vergüenza y un escándalo y se convierte en tragedia cuando sucede en un país como la Argentina, donde hay gente que no llega a fin de mes”.

Finalmente, el legislador provincial desacreditó las explicaciones brindadas por el senador nacional a través de comunicados, remarcando que “él (Paoltroni) cree que dando explicaciones simplistas va a detener este escándalo”, y agregó que en la provincia muchas personas no pueden acceder a créditos tan altos, reiterando que Paoltroni "utilizó su influencia política para comprarse una casa en Buenos Aires con dinero que es de todos".