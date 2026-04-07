Paoltroni cada vez más complicado: tomó más de $304 millones en créditos pese a tener un pedido de embargo

El senador nacional libertario por Formosa, Francisco Paoltroni, quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que acumuló créditos por más de $304 millones, pese a registrar multas impagas y embargos judiciales. La información surge del sitio Cuánto Deben, que analiza declaraciones juradas de figuras públicas y encendió el debate sobre los criterios de acceso al financiamiento en el sistema bancario.

De acuerdo con los datos difundidos en el portal, el legislador acumulaba hasta enero del 2026 un total de $304.307.000 en deudas, cifra que generó interrogantes en torno a su capacidad crediticia. A través de sus declaraciones en sus redes sociales, aseguró que la mayor parte de ese monto corresponde a un crédito hipotecario de $270 millones otorgado por el Banco Ciudad, destinado a la compra de una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Paoltroni pasó de registrar créditos por $720.000 en noviembre de 2024 a alcanzar los $225.621.000 en enero de este año. Fuente: Cuánto Deben.

Según la información pública de la entidad bancaria, los créditos hipotecarios tienen topes de hasta $100.000.000. Además, este tipo de préstamos suele estar destinado a la adquisición de una primera vivienda, mientras que el propio senador indicó que se trataría de una segunda propiedad.

Bajo esta línea, el crecimiento de su endeudamiento también fue significativo en un corto período de tiempo. Según los registros, pasó de una deuda de $720.000 en noviembre de 2024 a más de $225 millones en diciembre del mismo año, tras incorporar financiamiento del Banco Ciudad. Pese a este incremento abrupto, el legislador no explicó si su patrimonio creció al punto de acceder a créditos 313 veces superiores de un mes a otro.

A este escenario se suma la situación judicial y administrativa de Paoltroni. Durante los últimos días de marzo, la Justicia de Formosa obligó al libertario a que lo obliga a abonar una multa superior a los 101 millones de pesos por el desmonte ilegal de 112 hectáreas. A este escenario se suman antecedentes de infracciones previas cometidas en 2017 y 2018, que según autoridades provinciales aún no fueron regularizadas.

El fallo, emitido por el Juzgado Civil y Comercial N° 6, ratificó las sanciones impuestas por el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) tras comprobarse la realización de desmontes sin autorización en un establecimiento rural. La resolución se apoya en informes técnicos, inspecciones oculares y registros satelitales que forman parte del expediente.

Pese a estos antecedentes, el volumen de financiamiento continuó en aumento. En enero de 2026, el senador sumó nuevos créditos de entidades financieras y plataformas digitales, lo que elevó el total de su deuda por encima de los $304 millones. Del mismo modo, otro de los puntos que generó cuestionamientos es la evolución de su patrimonio. De acuerdo con la información difundida, Paoltroni pasó de poseer 141 cabezas de ganado a más de 3.000 en un período relativamente corto, lo que dio lugar a versiones sobre posibles irregularidades en la comercialización de hacienda.

Asimismo, el senador fue vinculado a la empresa Agrofeld, que fue allanada en el marco de una investigación por contrabando de cigarrillos. El episodio ocurrió en el marco de una causa que cobró notoriedad en mayo pasado, cuando Gendarmería Nacional decomisó en Pirané un cargamento valuado en más de $300 millones.