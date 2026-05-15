Una figura de El Trece reveló su romance secreto con Nico Occhiato: "La pasamos bien"

Una figura de El Trece reveló su romance secreto con Nico Occhiato.

Años después de los fuertes rumores en los pasillos de El Trece, la actriz Noelia Marzol rompió el silencio y confirmó su vínculo íntimo con Nicolás Occhiato. Durante una entrevista, la reconocida figura mediática detalló los pormenores de aquella relación fugaz que comenzó tras la resonante separación del actual conductor de Luzu TV con Flor Vigna.

La historia de amor y misterio se remonta al año 2019, época de gran exposición para ambos en la pista de Marcelo Tinelli. Por aquel entonces, las versiones periodísticas tomaron mucha fuerza ante la filtración de fotos de los dos a la salida de un boliche nocturno. Si bien la artista jamás negó las especulaciones de la prensa, tampoco brindó explicaciones sobre el tema en su momento de mayor ebullición. Hoy, con una vida familiar consolidada junto a Ramiro Arias, la mediática decidió blanquear el pasado.

En el ciclo digital "Los Ángeles de la Mañana", los periodistas le consultaron a la bailarina sobre sus affaires no revelados de la farándula. Ante la pregunta incisiva sobre el presentador, Noelia Marzol soltó la verdad con una sonrisa cómplice. "La pasamos bien. Todo el mundo lo sabe ya", confesó frente a las cámaras.

Lejos de esquivar los detalles, justificó su silencio de aquellos años. "Ustedes también son muy insistentes. Uno inicia una relación con otra persona y no sale a los dos días a dar declaraciones", explicó para defender su intimidad del asedio mediático.

Una figura de El Trece reveló su romance secreto con Nico Occhiato.

Cómo fue su relación con Nico Occhiato

Finalmente, remató su relato con una aclaración tajante sobre el lazo amoroso con Nicolás Occhiato: "No salimos nunca formalmente, pero Nico lo dijo y lo digo yo también. No hay nada oculto, nada secreto".