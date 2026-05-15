Sorpresa para Scaloni: está en la prelista de la Selección Argentina y se va de su club antes del Mundial 2026

Un jugador de la Selección Argentina se va de su club antes del Mundial 2026

A menos de un mes del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, un jugador que integra la prelista de la Selección Argentina de Lionel Scaloni sabe que se irá de su club. Con su futuro como una verdadera incógnita, Marcos Senesi no continuará en el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra después de completar la temporada con los dos partidos que le quedan. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender en la "Albiceleste".

Senesi se va del Bournemouth y queda libre a días del Mundial 2026

El club inglés que hoy clasificaría a la próxima edición de la Conference League y se medirá tanto contra el Manchester City como ante el Nottingham Forest en las últimas jornadas confirmó la noticia este viernes 15 de mayo. El exhombre de San Lorenzo con pasado en el Feyenoord de Países Bajos fue importante para el equipo, pero no continuará y también lo remarcó en un comunicado en sus redes. De esta manera, todavía no se conoce cuál será su siguiente club pero podría seguir jugando en el mismo país aunque la Juventus de Italia también aparece en el radar.

"Desde el primer día, me sentí como en casa en este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y estoy agradecido por el apoyo que los hinchas siempre me dieron. Bournemouth siempre tendrá un lugar especial para mí y miraré atrás en mi tiempo aquí con buenos recuerdos. Por ahora, todavía quedan dos grandes partidos de la temporada y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos", fue el mensaje del entrerriano que se perfila para estar en la Copa del Mundo.

Marcos Senesi quedará libre del Bournemouth de Inglaterra antes del comienzo del Mundial 2026

Los números de Senesi en el Bournemouth

Partidos jugados : 126.

: 126. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 10.

: 10. Títulos: no ganó.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026: los 55 jugadores de Scaloni

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras.

Gonzalo Montiel - River.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Nicolás Otamendi - Benfica.

Germán Pezzella - River.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Cristian Romero - Tottenham.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Zaid Romero - Getafe.

Facundo Medina - Olympique de Marsella.

Marcos Acuña - River.

Nicolás Tagliafico - Lyon.

Gabriel Rojas - Racing.

Mediocampistas

Máximo Perrone - Como.

Leandro Paredes - Boca.

Guido Rodríguez - Valencia.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Alan Varela - Porto.

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Giovani Lo Celso - Betis.

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest.

Emiliano Buendia - Aston Villa.

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo.

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami.

Nicolás Paz - Como.

Franco Mastantuono - Real Madrid.

Thiago Almada - Atlético de Madrid.

Tomás Aranda - Boca.

Nicolás González - Atlético de Madrid.

Alejandro Garnacho - Chelsea.

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid.

Matías Soulé - Roma.

Claudio Echeverri - Girona.

Gianluca Prestianni - Benfica.

Santiago Castro - Bologna.

Lautaro Martínez - Inter de Milán.

José Manuel López - Palmeiras.

Julián Álvarez - Atlético de Madrid.

Mateo Pellegrino - Parma.

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