Entradas gratis para el Fugazzeta Fest en Buenos Aires 2026: cuándo, dónde es y cómo acceder

El próximo fin de semana llega el Fugazzeta Fest a la ciudad de Buenos Aires, el primer festival gastronómico gratuito que propone un recorrido por el origen de la pizza porteña con entrada libre y gratuita. El evento reunirá a referentes de la pizza que ofrecerán su mejor versión de la fugazzeta, también contará con música en vivo y clases sin costo.

Así será la Fugazzeta Fest, una fiesta para disfrutar de lo mejor de la pizza porteña

La cita es el sábado 23 y el domingo 24 de mayo a pasos de Caminito y La Bombonera. El evento convoca en un mismo espacio del barrio porteño de La Boca a algunas de las pizzerías más queridas de la ciudad para que presenten su versión de la homenajeada fugazzeta y fainá, junto a una “especial de la casa”.

El evento reúne en un mismo lugar a las mejores versiones de la fugazzeta

Entre las pizzerías presentes estarán Pizza Zën, de Roberto y Mateo Petersen, El Padrino, Burgio -que llevará su Clásica de jamón y morrones-, Fugazi Pizza presentará su Muzzarella a la piedra; y Antonito Pizzería que presenta "La Fuganetta" y la “Muzza Inspiradora”, ambas con chimichurri.

También se presentarán Roma del Abasto; Fare + Fer Rivarola, chef de El Baqueano. Lo dulce quedará en manos de Gino el Capo con tortas de ricota (la hay con dulce de leche), medialunas de manteca, pasta frola de membrillo, sfogliatella napolitana, cannoli siciliano y café.

"Lo interesante es volver a mirar La Boca desde su cocina. Sin dudas, el epicentro de la gastronomía porteña. También se puede decir que La Boca es a Argentina lo que Nápoles a Italia: son capitales de la pizza”, sostuvo Jorge D’Agostini, uno de los organizadores del evento.

Además, habrá un Circuito Barrial en el que espacios emblemáticos de La Boca se suman con propuestas especiales donde la fugazzeta aparece en distintos formatos: Banchero, La Perla de Caminito, Lo del Diego, Pizza Lo+Hot, Filiberto, Pizzería Augusto, Los Campeones, Almacén Porteño y Café Proa.

Además, habrá disponible un circuito especial en diferentes pizzerías de La Boca

Cómo es la programación de show de música y clases gratis

La programación incluye tango en vivo, murga con Los Amantes de La Boca, sets de EstoEsBoca con cumbia y ritmos latinos, y Vinilos en la Vereda con rock nacional. Damián Pinto y Sergio Moro, de APYCE, darán una clase abierta al público sobre los principios de la fugazzeta y sus variantes.

Además, en el predio se podrá ver el mural de Martín Kazanietz (Gordo Pelota), el “Homenaje al fainero boquense”, que retrata a Pedrín, el mítico fainero surgido del radioteatro de los años 40 y símbolo de la identidad xeneize. La obra, de 11 x 10 metros, recupera el pulso del fútbol de barrio y lo popular, sello del artista formado en la UBA y en la calle.

Dirección: Dr. del Valle Iberlucea 1001. El evento será de 12 a 18 hs.

Podés comprar la pizza a precio promocional

La entrada al festival es libre y gratuita, pero se debe abonar las consumiciones. Sin embargo, habrá combos promocionales para pagar menos. En los próximos días, la organización del evento habilitará la preventa de Fugazzeta Fest a través de www.portalentradas.com, con tres combos para los fanáticos de la fugazzeta.

La entrada es libre y gratuita, además, se pueden conseguir promociones en comida

La compra anticipada permitirá acceder a valores especiales y agilizar la experiencia dentro del festival, ya que evitará tener que hacer largas filas para abonar.