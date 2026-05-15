Avance contra el hantavirus: desarrollan en Argentina un spray nasal para frenar contagios

La reciente conmoción entre la comunidad científica por el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius –que ya dejó tres muertos y varios contagios en Europa– volvió a poner en el centro de la escena a una enfermedad para la que no existe vacuna ni tratamiento específico. Pero un grupo de científicas argentinas acaba de dar un paso prometedor: comprobaron que un spray nasal de venta libre, creado a base de un compuesto natural de algas rojas, podría prevenir el contagio del hantavirus, incluso de su variante más peligrosa, la cepa Andes (la única que se transmite de persona a persona).

La investigación estuvo a cargo del Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del INEI-ANLIS “Carlos Malbrán” , en colaboración con la Fundación Casará. La bióloga molecular Andrea Vanesa Dugour explicó que el producto contiene carragenina, una sustancia que se extrae de algas rojas y que ya había mostrado buenos resultados durante la pandemia de Covid-19.

Del Covid al hantavirus: el mismo spray, nueva esperanza

“Este proyecto comenzó en la época de pandemia, por el 2020. Empezamos a usar este spray nasal para el Covid. Hicimos ensayos in vitro y vimos que inhibe la replicación del virus. Luego realizamos un ensayo clínico con personal de salud expuesto al coronavirus y arrojó una eficacia del 80% en la prevención de contagios”, detalló Dugour.

Frente a esos resultados, y sabiendo que la carragenina tiene un mecanismo de acción antiviral amplio, decidieron probarlo contra el hantavirus. “Estamos en la etapa de evaluación de células infectadas con la cepa Andes y tenemos resultados alentadores. Hemos visto que el mismo spray tiene actividad antiviral contra esta cepa”, confirmó la investigadora.

Cómo funcionaría: un “atrapa virus” nasal

El spray actuaría como una barrera física y química en la mucosa nasal, “atrapando” las partículas virales antes de que lleguen a los pulmones, donde el hantavirus suele causar las infecciones más graves. Es importante destacar que el producto se concibe como preventivo –para usar antes de la exposición– y no como tratamiento para personas ya contagiadas.

La carragenina es un compuesto natural, derivado de algas rojas, y el spray está disponible en farmacias desde hace más de diez años. Su perfil de seguridad es muy alto, ya que se usa sin receta.

Lo que falta: más estudios y una crisis que no ayuda

El camino aún es largo. Los ensayos in vitro son el primer paso; para confirmar la eficacia en humanos se necesitarían estudios clínicos con una cantidad significativa de expuestos al virus, algo difícil de lograr sin un brote masivo (como ocurrió con el Covid-19). Las científicas son cautas: los resultados son preliminares y aún no fueron publicados en una revista científica.

Sin embargo, el hallazgo abre una línea de investigación prometedora. La carragenina podría sumarse a las herramientas preventivas existentes (evitar el contacto con roedores, ventilar ambientes, usar barbijo en zonas de riesgo). Y, sobre todo, daría una opción adicional para proteger al personal de salud y a quienes viven en regiones endémicas.

Por ahora, el spray nasal de carragenina no está aprobado específicamente para hantavirus, pero las científicas argentinas ya tienen la mira puesta en seguir investigando. Mientras tanto, el mundo sigue mirando con preocupación el brote del crucero y la ciencia local ofrece una luz de esperanza.