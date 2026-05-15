Milei cargó contra Plager por el aborto.

El presidente Javier Milei acusó a la periodista Debora Plager de ser “cómplice” de un “genocidio” por su postura favorable la legalización del aborto. El mandatario calificó de “sorete” a Plager por cuestionar además que, según dijo, las jubilaciones sean “una mierda”, ya que al bajar la cantidad de nacimientos se desfinancia el sistema previsional, planteó el jefe de Estado.

“Acá hay un genocidio. La señora (Débora) Plager es cómplice de eso. De todos esos asesinatos”, subrayó el Presidente durante una entrevista en el canal de streaming Carajo. Y añadió: “Esa sorete se queja de que las jubilaciones son una mierda. Pero cuando vos acelerás la transición demográfica, la forma en la que la pirámide se convierte en un tubo es más rápido. ¿Sabés cuál es la consecuencia de eso? Te quiebran el sistema previsional”.

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“Nuestra presión fiscal en términos de PBI es bajísima, la nacional. Si vos corregís por el desastre que hizo Cristina (Kirchner) sería todavía más baja. Te das cuenta, esta mujer es una irresponsable total. Una asesina”, sentenció Milei sobre la conductora de LN+.

Insultos a Marcela Pagano: "lechón iraní"

En el mismo reportaje, Milei volvió a lanzar duras críticas contra dirigentes sindicales, periodistas y docentes. En un tono confrontativo, el mandatario defendió su programa económico y aseguró que el futuro del país depende de que la sociedad argentina sostenga "el camino de la libertad".

En paralelo, apuntó contra la periodista Marcela Pagano al definirla como el "lechón iraní" y contra los docentes que "hoy cierran las aulas y ayer defendían el aborto".

"La clave del progreso de Argentina está en los argentinos. Si se pierden y boludean en las operaciones que arma el ‘lechón iraní’, si somos tan boludos nos vamos a hacer mierda”, afirmó el presidente Milei, en una nota al aire en el streaming Tres Anclas, el programa que conduce el militante libertario Daniel Parisini, conocido popularmente como el "Gordo Dan".

Por otro lado, el Presidente afirmó que, si los argentinos no se dejan influir por "estos hijos de puta y sus socios en los medios y los empresarios", el país continuará por la senda del crecimiento económico.