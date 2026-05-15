Star Wars llega a Villa Urquiza: la Banda Sinfónica porteña presenta una noche épica entre galaxias.

La fuerza estará en Villa Urquiza. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires prepara un concierto especial dedicado a las grandes bandas sonoras del cine con La Música de Star Wars, una propuesta que promete transformar una noche porteña en una verdadera experiencia cinematográfica sin necesidad de salir del barrio.

El espectáculo, organizado por la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad, tendrá como gran protagonista la inolvidable obra de John Williams para la saga de Star Wars, pero también incluirá piezas icónicas de clásicos como Jurassic Park, Indiana Jones y hasta Flight to Neverland, una obra que remite al universo mágico de Peter Pan.

Con dirección del maestro Carlos David Jaimes, el programa incluye Star Wars Saga, Star Wars Medley Takashi, Star Wars: The Force Awakens, además de un cierre festivo con la célebre Cantina Band, uno de los momentos más reconocibles de toda la franquicia galáctica. La duración estimada será de 50 minutos.

Una sinfónica histórica con más de un siglo de trayectoria

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires no es una agrupación más: se trata de uno de los organismos musicales más importantes del país. Fue creada por iniciativa del maestro italiano Antonio Malvagni y tuvo su presentación oficial nada menos que en el Teatro Colón el 14 de mayo de 1910, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo.

Desde entonces, pasó por las manos de directores de enorme prestigio nacional e internacional y se consolidó como una institución clave en la difusión de la música sinfónica. Actualmente está dirigida por los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky.

El espectáculo, organizado por la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad, tendrá como gran protagonista la inolvidable obra de John Williams para la saga de Star Wars.

Además de sus conciertos en salas tradicionales, la banda mantiene una fuerte presencia en plazas, parques y escuelas públicas de la Ciudad, donde desarrolla conciertos didácticos y propuestas pedagógicas que acercan la música clásica a nuevos públicos.

El furor por la música de películas

Los conciertos sinfónicos dedicados a bandas sonoras viven un verdadero boom en todo el mundo. Las partituras de John Williams, Hans Zimmer o Ennio Morricone lograron romper la barrera entre lo clásico y lo popular, convocando tanto a melómanos como a fanáticos del cine.

En Buenos Aires, estas funciones suelen agotar localidades rápidamente porque mezclan nostalgia, espectáculo y la potencia de escuchar en vivo composiciones que marcaron generaciones enteras. No se trata solo de un recital, es volver a sentir la primera vez que sonó la Marcha Imperial, el tema de Jurassic Park o la fanfarria de Indiana Jones.