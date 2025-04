Star Wars, Historias del Inframundo: fecha de estreno y video del tráiler de la nueva serie de Disney+.

Pasan las décadas, cambian las generaciones y evolucionan las plataformas, pero si hay algo que permanece inalterable en el universo del entretenimiento es el poder de Star Wars. La franquicia creada por George Lucas en 1977 sigue siendo un fenómeno cultural global, capaz de reinventarse una y otra vez sin perder la esencia que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Y un claro ejemplo de esta vitalidad es Star Wars: Historias del Inframundo, la nueva serie animada que llegará muy pronto al catálogo de Disney+.

De la mano de Lucasfilm Animation y bajo la supervisión de Dave Filoni, uno de los grandes artífices del renacimiento moderno de la saga, esta producción promete explorar rincones oscuros y menos explorados de la galaxia muy, muy lejana. A tono con la tendencia de expandir el universo de Star Wars desde nuevas perspectivas, Historias del Inframundo se presenta como una propuesta audaz que apuesta por los personajes más sombríos y complejos del canon.

¿Cuándo se estrena "Star Wars: Historias del Inframundo"?

Star Wars: Historias del Inframundo se estrenará de forma exclusiva en Disney+ el próximo 4 de mayo, una fecha que los fanáticos de la saga conocen y celebran como el Día de Star Wars. Esta tradición no es casual: el juego de palabras “May the Fourth be with you” rinde homenaje a la icónica frase “May the Force be with you” ("Que la Fuerza te acompañe"). De este modo, Disney y Lucasfilm aprovechan la efeméride para lanzar una de sus apuestas más esperadas del año.

Star Wars: Historias del Inframundo explora un lado más oscuro de la franquicia.

Historias del Inframundo se suma así a un creciente catálogo de contenido original inspirado en la franquicia, que incluye tanto series live-action como The Mandalorian y Ahsoka, como animaciones que han recibido elogios por su calidad narrativa y visual.

¿De qué trata "Star Wars: Historias del Inframundo"?

La nueva serie antológica, Star Wars: Historias del Inframundo, propone una mirada diferente al universo de Star Wars, enfocándose en el lado criminal y marginal de la galaxia. En esta ocasión, los protagonistas no son jedis ni rebeldes, sino dos de los villanos más memorables de la saga animada.

Por un lado, se centra en Asajj Ventress, la exasesina Sith y cazarrecompensas que, tras una inesperada segunda oportunidad, deberá emprender una peligrosa huida acompañada por un aliado poco confiable. Por el otro, seguimos a Cad Bane, el legendario forajido que debe enfrentar fantasmas del pasado cuando un antiguo amigo, hoy convertido en agente de la ley, vuelve a cruzarse en su camino.

Con una estética visual cuidada, acción intensa y personajes complejos, Historias del Inframundo promete ser un viaje fascinante por las sombras del universo galáctico. La serie cuenta con las voces en inglés de Nika Futterman, Corey Burton, Clare Grant, Dawn-Lyen Gardner y más.