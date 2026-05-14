Barcelona vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

Barcelona recibirá a Betis, en el marco de la fecha 37 de la Liga, el próximo domingo 17 de mayo a partir de las 16:15 (hora Argentina), en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Betis

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Alavés. Es su único traspié en las últimas fechas: en sus 4 juegos anteriores siempre fue vencedor. En ellos, logró convertir 7 goles y tuvo 2 en contra.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de derrotar a Elche con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 11 goles y le han convertido 6 en su arco.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su décimo octavo triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 3-5.

El local se ubica puntero con 91 puntos (30 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 57 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (14 PG - 15 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 36 30 1 5 59 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 24 4 Atlético de Madrid 66 36 20 6 10 21 5 Betis 57 36 14 15 7 12

Fecha y rival de Barcelona en el próximo partido de la Liga

Fecha 38: vs Valencia: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Betis en el próximo partido de la Liga

Fecha 38: vs Levante: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Horario Barcelona y Betis, según país