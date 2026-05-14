Fuera de la Fórmula 1: los dos argentinos que correrán con Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring

Vestappen marcha séptimo en el campeonato de F1.

Desde que inició la nueva era de la Fórmula 1, Max Verstappen ha sido uno de los más críticos con el nuevo reglamento técnico que, en combinación con la baja de rendimiento de Red Bull, podría llevar a su retiro de la máxima categoría. Tras el GP de Japón a fines de marzo, el campeón dejó entrever la posibilidad de marcharse del certamen una vez terminada la temporada, lo que se condice con su mayor presencia en el mundo de las carreras de resistencia.

El año pasado, el piloto neerlandés comenzó su aventura con algunas pruebas en Nordschleife, mismo circuito en el que ganó en marzo la segunda fecha del NLS, aunque fue descalificado por un error técnico de los mecánicos. A dos meses de aquel suceso, ahora Max se prepara para correr este fin de semana en las 24 Horas de Nürburgring con su equipo Verstappen Racing, que cuenta con un potente Mercedes GT3.

La carrera de resistencia por equipos suele reunir más de 280 mil espectadores cada año y es uno de los principales eventos del automovilismo, sobre todo en Alemania, que lleva años sin un Gran Premio en la F1. Ahora bien, lo curioso que tendrá la presencia de Verstappen este fin de semana en Nürburgring es que se encontrará con dos argentinos que compartirán la pista con él, tales como Santiago Baztarrica y Nazareno López.

Con apenas 18 años, Baztarrica, quien nació en 9 de Julio pero vive en Alemania, se sumó a Adrenalin Motorsport, donde compartirá equipo con López, de 19 años, oriundo del barrio porteño de Villa Urquiza. Ambos pilotos cuentan con el BMW M240i Racing, uno de los 190 coches que saldrán a la pista este sábado divididos en tres grupos. Cabe mencionar que cada piloto solamente puede conducir tres horas de manera consecutiva, así que no hay garantías de que vayan a correr al mismo tiempo que el tetracampeón del mundo.

Por fuera de esto, lo cierto es que los dos rivalizarán con el as de Red Bull, que cada vez parece más seguro de continuar su carrera en las carreras de resistencia. De esta manera, serán tres los argentinos que se habrá cruzado Verstappen en el automovilismo en esta temporada, ya que en la F1 se enfrenta a Franco Colapinto, quien atraviesa su primer año como piloto titular en Alpine.

Así es el coche de Verstappen para GT3.

El aniversario de Verstappen con Red Bull

Max fue anunciado como piloto de Red Bull el 5 de mayo del 2016 como reemplazante de Daniil Kvyat después de haber pasado poco más de un año desde su debut en la F1 con Toro Rosso. De ahí que la escudería austriaca haya celebrado la semana pasada una década junto al neerlandés, en la que pasó por cuatro regulaciones, disputó 214 Grandes Premios, ganó 71 carreras, firmó 48 poles, se subió al podio en 127 ocasiones y, lo más importante, conquistó cuatro campeonatos del mundo