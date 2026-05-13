El impacto que podría tener la salida de Max Verstappen de la Fórmula 1 en 2027

Verstappen no encuentra motivación para seguir en la F1.

La nueva era de la Fórmula 1 no le ha sentado bien a Max Verstappen, quien incluso antes del inicio de la temporada planteó que no le gustaba el rumbo que estaba tomando la competencia al darle más importancia a la parte eléctrica de los motores. La combinación de este factor con la baja de rendimiento de Red Bull hace que cada vez sea más posible que el campeón abandone la máxima categoría hacia el final del campeonato.

En un reciente informe realizado por Lawrence Barreto para el sitio oficial de la F1, se advirtió que las dudas sobre el futuro del piloto neerlandés ha adelantado el mercado de los pilotos de cara al 2027. En este sentido, Verstappen será uno de los grandes protagonistas, no solo por su posible salida al mundo de las carreras de resistencia en GT3, sino también por cómo se está desarmando Red Bull en los últimos meses.

A la partida de históricos como Christian Horner y Helmut Marko le siguió el anuncio de que Gianpiero Lambiase, ingeniero en pista del tetracampeón del mundo, abandonará el equipo en 2028 para sumarse a McLaren. De ahí que hayan surgido rumores sobre el posible arribo de Verstappen al equipo británico, algo que Red Bull compensaría con el fichaje de Oscar Piastri, quien sería el claro perjudicado si dicha operación se lleva a cabo en el equipo papaya.

Por fuera de esta posibilidad, Barreto apuntó al interés que hubo desde Mercedes en el neerlandés, tanto que incluso hubo un diluvio de elogios por varios meses por parte de Toto Wolff, aunque todo quedó en la nada. No es que haya habido falta de interés, sino que Verstappen no pudo activar su cláusula de rescisión del contrato, la cual se habría activado si a mediados del año pasado no estaba entre los tres mejores del campeonato.

No obstante, en el contexto actual, con Max en el séptimo puesto de la tabla con 26 puntos, a 33 de Charles Leclerc, quien ostenta el tercer lugar, la posibilidad de que la cláusula se active es mucho mayor. Por lo tanto, si el neerlandés decide continuar en la F1, Mercedes podría llegar a intentar ficharlo, aunque eso significaría dejar de lado a uno de sus pilotos, algo que hasta el momento perjudicaría a George Russell, que pasó de ser el favorito a estar segundo en la tabla debajo de Andrea Kimi Antonelli, que poco a poco se ganó el cariño del público y, como punto extra, tiene una muy buena relación con Verstappen.

Verstappen viene de perder el campeonato del 2025.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 en 2026