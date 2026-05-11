Fórmula 1: el verdadero motivo por el que Max Verstappen podría continuar su carrera en GT3

Verstappen corre con su propio equipo en GT3.

Los cambios en el reglamento técnico de la Fórmula 1 no fueron bien recibidos en el inicio de la temporada, puesto que la mayor dependencia de la parte electrónica le quitó parte de su espíritu a la competencia. La combinación de esto con el aumento de los riesgos para los pilotos llevó a una revisión y una serie de modificaciones durante el parate de abril, a tal punto de que lo que se vio en el GP de Miami ha sido un cambio significativo, al menos en el espectáculo.

Ahora bien, parte de que la F1 haya accedido a hacer modificaciones en una normativa tan joven se debe a la posibilidad de que Max Verstappen abandone el certamen al término de la temporada. En reiteradas ocasiones, el piloto neerlandés calificó a la competencia como una “Fórmula E con esteroides” y exigió el cambio en el reglamento para aumentar la paridad entre los competidores, un aspecto que actualmente la F1 no puede ofrecerle.

Es ahí donde ingresa el mundo de las carreras de resistencia, que el tetracampeón del mundo conoció con las pruebas en Nordschleife en 2025 y que retomará con su participación en las 24 Horas de Nurburgring a fines de mayo. De hecho, Verstappen ya participó de algunas carreras en el calendario del GT3 con su Mercedes ploteado con los colores de Red Bull y hay un aspecto que lo haría mudarse completamente a este certamen.

Y es que las carreras de GT3 cuentan con el sistema Balance of Performance, el cual tiene como finalidad igualar los coches y reducir las variables externas, de manera que la paridad entre los vehículos pone verdaderamente a prueba a los pilotos. El hecho de no depender de las capacidades del auto en comparación con los equipos rivales hace que las carreras sean también más divertidas para Verstappen, que incluso señaló este problema en la F1 en su época de mayor dominio.

Durante su imbatible 2023, cuando se anunció el cambio del reglamento técnico para este año, el neerlandés había señalado que solamente se dedicaba a mantenerse al frente y gestionar los neumáticos del RB19, marcando cierto aburrimiento durante cada carrera. Como resultado, el GT3 se impone como un certamen más llamativo, tal como lo señaló Stephane Ratel, arquitecto de la categoría, en diálogo con Motorsport: “Se trata de los pilotos porque los propios coches están muy equilibrados, y ese es un escenario en el que los pilotos pueden marcar la diferencia”.

Así es el Mercedes de Verstappen para GT3.

Posiciones de la F1 el GP de Miami