Ver Independiente vs. Rosario Central en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Ángel Di María y Gabriel Ávalos, grandes figuras en los equipos.

Independiente visita este domingo a las 15 horas a Rosario Central, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. Un duelo que promete mucho entre dos contricantes que tienen como objetivo intentar ser campeones en este certamen. En el caso del "Canalla", con el desgaste que implica la Copa Libertadores, pero sin perder de vista lo local, después de sufrir el año pasado dos eliminaciones duras en los playoff tras realizar una gran campaña. Es así que su deuda está en los mata-mata.

Del lado del conjunto de Gustavo Quinteros la exigencia pasa por poder demostrar de que está hecho en el primer duelo de eliminación directa que encara en el año, con la presión de demostrar tras tener un semestre hasta ahora muy irregular y a sabiendas de que no juega competencias internacionales este año, por lo que la demanda de que pelee el torneo es grande y el equipo está obligado a asumir la responsabilidad.

Por dónde ver Rosario Central vs. Independiente

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Rosario Central e Independiente de este domingo a las 15 será transmitido por el Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

Preocupación por Santiago Montiel

El futbolista es uno de los volantes más importantes que tiene el plantel de Independiente, por el desequilibrio que aporta y porque tiene llegada al gol. Pero a lo largo del semestre sufrió reiteradas lesiones musculares que lo marginaron de varios encuentros y que lo condicionó en los partidos que le tocó disputar, donde no demostró la explosión que supo mostrar en otros momentos.

Montiel es importante en Independiente.

En la semana entrenó diferenciado y podría llegar a no estar desde el arranque para enfrentar al equipo de Jorge Almirón. En caso de no estar disponible, la primera opción que aoarece sobre la mesa es Ignacio Malcorra, que también viene de un semestre con problemas físicos. A quien si podrá recuperar tras una fecha de suspensión es a Facundo Zabala, que no pudo estar contra San Lorenzo.

Las quejas de Grindetti

En la previa al partido, quien salió a hablar del arbitraje es Néstor Grindetti y abrió el paraguas frente a algún posible fallo perjudicial, luego de que la AFA dispusiera a Yael Falcón Pérez como juez principal (dirigió el clasíco frente a Racing en 2023 donde le dieron un penal que no fue a la Academia por infracción afuera del área a Facundo Mura) y en el VAR estará Lucas Novelli (que le dio un discutido penal a Boca por supuesta falta a Velasco el mes pasado). "Tenemos todo para ganar, pero no queremos que ninguna cuestión ajena al partido determine el resultado. No somos de llamar a Beligoy ni a la AFA para pedir que no nos dirija un árbitro. Somos respetuosos de las decisiones, pero estamos atentos", adbvirtió.