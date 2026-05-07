Grindetti, picante por el arbitraje antes de Rosario Central vs. Independiente: "Estamos"

A falta de tres días del duelo clave entre Independiente y Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura, el presidente del "Rojo", Néstor Grindetti, dejó un mensaje dirigido al arbitraje. Aunque no cuestionó a la AFA, el dirigente resaltó que el club estará “atento” a cualquier situación que pueda influir fuera de lo futbolístico.

En Avellaneda saben que se aproxima uno de los partidos más importantes del semestre. Independiente visitará a Rosario Central en Arroyito por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino y la previa ya comenzó a calentarse fuera de la cancha.

Independiente llega confiado al cruce del Torneo Apertura frente a Rosario Central, pero Néstor Grindetti lanzó una advertencia sobre el arbitraje.

Grindetti no esquivó la polémica en torno a los arbitrajes y se refirió al juez designado para el encuentro. “Tenemos todo para ganar, pero no queremos que ninguna cuestión ajena al partido determine el resultado”, expresó el presidente en diálogo con Radio La Red (AM 910). La declaración no pasó inadvertida porque el árbitro elegido para el compromiso será Yael Falcón Pérez, árbitro que arrastra antecedentes conflictivos con Independiente.

“No somos de llamar a Beligoy ni a la AFA para pedir que no nos dirija un árbitro. Somos respetuosos de las decisiones, pero estamos atentos”, sostuvo el mandatario del club de Avellaneda, que dejó a entrever que las designaciones arbitrales no dan lo mismo.

El historial de Independiente con Yael Falcón Pérez

La relación entre el "Diablo" y Falcón Pérez nunca fue sencilla. En 2023, luego del clásico de Avellaneda, el árbitro terminó cara a cara con futbolistas del "Rojo" en un clima de máxima tensión y posteriormente denunció amenazas hacia él y su familia.

Además, las estadísticas tampoco favorecen al conjunto de Avellaneda bajo su conducción. Con Falcón Pérez como árbitro principal, Independiente acumula apenas tres victorias, cinco empates y cinco derrotas. La designación también incluye a Lucas Novelli en el VAR desde Ezeiza, acompañado por Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá como jueces de línea.

Rosario Central, bajo sospecha en el fútbol argentino

El contexto suma todavía más tensión porque Central quedó en el centro de varias polémicas arbitrales durante los últimos meses. Distintos clubes manifestaron públicamente su malestar por supuestos fallos favorables hacia el Canalla. Uno de los casos más resonantes fue el de Pablo Magnín, delantero de Sarmiento, quien luego de una derrota lanzó duras acusaciones.

“Dan ganas de dejar de jugar al fútbol. Ya nos pasó con este árbitro y ahora contra los amigos del poder”, disparó semanas atrás, en referencia al supuesto vínculo entre Rosario Central y la AFA. La situación tomó todavía más dimensión desde que el club rosarino recibió el reconocimiento como “campeón de liga” a fines del año pasado, algo que despertó cuestionamientos de varios sectores del fútbol argentino.

Independiente sueña con pelear el título

Más allá de la polémica arbitral, Grindetti se mostró muy optimista respecto al presente del equipo dirigido por Gustavo Quinteros. El presidente aseguró que el plantel tiene argumentos suficientes para competir hasta el final y expresó: “Está todo dado para ir por el título”, remarcó.

El "Rojo" atraviesa uno de sus momentos más sólidos de los últimos años y llega al duelo ante Rosario Central con confianza renovada después de haber logrado estabilidad institucional y futbolística. Incluso, Grindetti ya se animó a imaginar un eventual clásico frente a Racing Club en los cuartos de final. “Estoy muy confiado. Si toca Racing, será Racing; y si no, Estudiantes”, sostuvo.