Racing Estrasburgo vs. Rayo Vallecano por Conference League: hora, TV en vivo y streaming

Racing Estrasburgo y Rayo Vallecano definirán este jueves uno de los pasajes a la final de la UEFA Conference League en el Stade de la Meinau, con el conjunto francés obligado a remontar el 1-0 que el equipo de Vallecas se llevó de la ida en el Estadio de Vallecas con un cabezazo de Alexandre Alemão tras un córner de Isi Palazón. El cuadro madrileño busca meterse en la primera final europea de su historia, mientras que el equipo dirigido por Gary O'Neil intenta repetir la épica que ya mostró en cuartos de final, cuando dio vuelta un 2-0 adverso ante el Mainz con un contundente 4-0 en casa.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estrasburgo y Rayo Vallecano, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estrasburgo y Rayo Vallecano?

Estrasburgo y Rayo Vallecano juegan este jueves 7 de mayo a las 16 (hora argentina) por la vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League. El encuentro se disputará en el Stade de la Meinau de Estrasburgo, Francia, y será arbitrado por el esloveno Ivan Kružliak. La transmisión llegará a la Argentina a través de Disney+ Premium, con cobertura completa para los suscriptores de la plataforma.

El ganador de esta llave avanzará a la gran final, que se disputará el miércoles 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania. La otra semifinal la cierran Crystal Palace y Shakhtar Donetsk, también este jueves. Para ambos equipos, llegar a la final supondría un hito histórico: ninguno de los dos jugó nunca una definición continental.

El Estrasburgo llega a esta cita con la urgencia de tener que remontar y con un presente liguero irregular. El equipo de Gary O'Neil marcha 8º en la Ligue 1 con 46 puntos, lejos ya de las posiciones europeas que peleaba meses atrás. El último fin de semana cayó 2-1 ante el Toulouse en su propio Meinau, aunque el técnico inglés rotó hasta siete piezas pensando justamente en este partido. La estadística que sostiene la ilusión local es contundente: el conjunto alsaciano se mantiene invicto en su estadio en esta Conference League, con tres victorias y tres empates.

La principal preocupación de O'Neil pasa por las bajas. Guéla Doué, Aaron Anselmino, Valentín Barco y Joaquín Panichelli arrastran lesiones y son duda para el partido, lo que reduce considerablemente las opciones del entrenador en una plantilla joven que ya en la ida llegó al banco de suplentes con vacantes. Pese a todo, el técnico apuesta por una salida agresiva desde el primer minuto, consciente de que el empate los deja afuera.

Del otro lado, el Rayo Vallecano vive una temporada para enmarcar. La franja madrileña aterriza en Francia con la moral en alza tras imponerse 2-0 al Getafe en LaLiga, resultado que prácticamente le asegura la permanencia en Primera. Es su segunda incursión europea en toda su historia (la anterior fue en la UEFA Cup 2000/01) y nunca antes había alcanzado unas semifinales continentales. De hecho, el conjunto de Íñigo Pérez no jugaba un partido oficial en suelo francés desde aquella temporada, cuando venció 2-1 al Bordeaux camino a los cuartos de final de la UEFA Cup.

La principal duda en el Rayo es la presencia de Álvaro García, baja en la ida por una rotura en el aductor izquierdo sufrida ante el AEK Atenas. El plazo médico apuntaba a tres semanas, lo que coloca su regreso justo en torno a este 7 de mayo, aunque su titularidad sigue en duda. Tampoco estará Luiz Felipe, lesionado de larga duración. Quien sí se perfila como pieza determinante es Alexandre Alemão, autor del gol en la ida y a tan solo dos tantos de convertirse en el máximo goleador histórico del club en competiciones de la UEFA.

Probables formaciones

Estrasburgo: Mike Penders; Guéla Doué, Andrew Omobamidele, Ismaël Doukouré, Ben Chilwell; Valentín Barco, Samir El Mourabet; Diego Moreira, Sebastian Nanasi, Martial Godo; Julio Enciso.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; Jorge De Frutos, Isi Palazón, Ilias Akhomach; Alexandre Alemão.

Estrasburgo vs. Rayo Vallecano: ficha técnica