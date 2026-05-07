Argentina - Liga Profesional 2021

Estudiantes vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Apertura

07 de mayo, 2026 | 13.13

A partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones, El Pincha y la Academia se enfrentan por la clasificación a los Cuartos de Final del Apertura el próximo domingo 10 de mayo.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de diciembre, en Final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.

Los resultados de Estudiantes en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Independiente 1 vs Estudiantes 1 (23 de enero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Boca Juniors 1 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Defensa y Justicia 0 vs Estudiantes 0 (2 de febrero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Dep. Riestra 0 (9 de febrero)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 0 vs Estudiantes 0 (15 de febrero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Sarmiento 0 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Newell`s 0 vs Estudiantes 2 (25 de febrero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 0 vs Vélez 1 (2 de marzo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 0 vs Lanús 1 (13 de marzo)
  • Fase de Grupos: Gimnasia (Mendoza) 1 vs Estudiantes 2 (17 de marzo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 5 vs Central Córdoba (SE) 0 (23 de marzo)
  • Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Estudiantes 0 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Unión 1 (11 de abril)
  • Fase de Grupos: Instituto 0 vs Estudiantes 1 (18 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 0 vs Talleres 0 (25 de abril)
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Estudiantes 2 (2 de mayo)
Los resultados de Racing Club en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Racing Club 1 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Rosario Central 2 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Tigre 3 vs Racing Club 1 (2 de febrero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 2 vs Argentinos Juniors 1 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Banfield 0 vs Racing Club 2 (14 de febrero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 0 vs Racing Club 0 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Independiente Riv. (M) 1 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Atlético Tucumán 0 vs Racing Club 3 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: Sarmiento 0 vs Racing Club 0 (10 de marzo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 2 vs Estudiantes (RC) 0 (16 de marzo)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Racing Club 2 (21 de marzo)
  • Fase de Grupos: Independiente 1 vs Racing Club 0 (4 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: Aldosivi 1 vs Racing Club 1 (19 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Barracas Central 1 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs Huracán 0 (3 de mayo)
Horario Estudiantes y Racing Club, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas
