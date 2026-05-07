La Coalición Cívica rompió con Unidos y apuntó al Gobierno: "Sospechas de corrupción"

En medio del terremoto político por la causa de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, los diputados de la Coalición Cívica (CC) rompieron con el interbloque Unidos, que conformaban junto a otros de Provincias Unidas y Encuentro Federal. La decisión se da luego de que la legisladora Gisela Scaglia participe de una reunión de aliados de La Libertad Avanza (LLA) y "dialoguistas" convocada por el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"La crisis de legitimidad que hoy afecta al gobierno nacional, agravada por las serias sospechas de corrupción que pesan sobre altas autoridades del Poder Ejecutivo, exige una actitud firme y coherente, que sólo podremos sostener plenamente a partir de la autonomía de nuestro bloque parlamentario", indicaron en un comunicado los diputados de la CC Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Los legisladores del partido fundado por Elisa Carrió plantearon que el "enorme esfuerzo" que hacen las familias argentinas se contradice con los detalles que trascendieron los últimos días del caso Adorni, aunque sin hacer expresa mención a él. "Resulta especialmente grave que existan funcionarios cuestionados por incrementos patrimoniales y estilos de vida incompatibles con la austeridad que se le ha exigido a la ciudadanía", indicaron.

Detrás de LLA y Unión por la Patria (UxP), el interbloque de Unidos pujaba por ser, con sus 22 legisladores, la tercera fuerza en la Cámara de Diputados, una posición en el que competía con el PRO y la UCR. "Hemos decidido otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario", anunciaron Ferraro y Frade. Con esta ruptura, Unidos se ubicará en el cuarto lugar.

La reunión que detonó la ruptura

Además de hacer alusión al caso Adorni, desde la CC también hicieron mención de forma vedada a una reunión que tuvieron "dialoguistas" y aliados del oficialismo con Menem, quienes los convocó para intentar destrabar la agenda de reformas que quieren impulsar los libertarios.

"Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias, pero creemos que, en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración", indica el texto.

El encuentro en el Congreso fue encabezada por el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni y tuvo la asistencia de referentes del PRO, UCR, MID y Provincias Unidas. En concreto, la presencia de la santafesina Gisela Scaglia, representante del interbloque Unidos. "Para mí siempre hay posibilidades de diálogo con todos los espacios con un límite muy claro que se llama kirchnerismo", había dicho Scaglia este miércoles, en relación a una posible alianza electoral en su provincia con LLA.