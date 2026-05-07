El abuelo del nene raptado en Corrientes dio detalles del calvario de N.: "Al borde de la muerte"

Después de que apareciera sano y a salvo el niño de 6 años que había sido raptado por su padre en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, el abuelo materno del menor contó el dramático calvario que vivió el niño "N." durante las casi 48 horas en las que permaneció desaparecido.

“Estuvieron al borde de la muerte”, afirmó Juan Ramón Riquelme al describir las condiciones extremas en las que el hombre, identificado como Josías Santos Regis, se desplazó junto al niño por zonas rurales afectadas por las intensas lluvias.

El menor había sido buscado intensamente desde que se activó el Alerta Sofía desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, tras la denuncia realizada por su mamá Mariana. Finalmente, los dos fueron encontrados en el paraje El Duraznillo, cerca de la ciudad de Goya, gracias a un operativo encabezado por efectivos de la PRIAR, división especializada en seguridad rural.

Dos días a la intemperie

Según el relato del abuelo del pequeño, uno de los momentos más peligrosos ocurrió cuando Santos Regis intentó atravesar un arroyo crecido llevando al niño sobre su cuerpo. “El papá casi se ahogó; cruzó ese arroyo a nado con el chico arriba”, contó Riquelme, quien aseguró que fue el propio menor quien narró lo sucedido tras reencontrarse con su mamá.

El estado físico del niño reflejaba las duras condiciones en las que permaneció durante el rapto: tenía espinas en los pies por haber caminado descalzo y múltiples picaduras de mosquitos en el rostro. “La carita de él era como si tuviera varicela”, relató.

Además, denunció que el padre manipuló psicológicamente al menor durante el tiempo que estuvieron juntos. “Mamá, ¿por qué llamaste a la policía si nosotros hoy volvíamos?”, recordó que le dijo el niño a su madre al reencontrarse.

El contexto de violencia previa

La desaparición del menor comenzó luego de una serie de hechos violentos protagonizados por Santos Regis, a quien en la zona conocían como “El Brasilero”. Según trascendió, el hombre habría atacado a tiros a un grupo de personas -amigos de Mariana, con quienes se encontraba reunida- antes de escapar con su hijo.

Riquelme también aseguró que el acusado tenía antecedentes de violencia de género contra su hija cuando la familia residía en Brasil. “No la mató porque intervino un vecino”, sostuvo al recordar un episodio en el que Santos Regis intentó golpearla con una silla.

Tras el hallazgo de ambos, el padre quedó detenido y a disposición de la Justicia. La investigación avanzó con la detención del abogado José Codazzi, sospechado por haber colaborado en la fuga del acusado junto al menor.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, dirigida por el fiscal Javier Gustavo Mosquera. El niño ya fue restituido a su madre y permanece bajo resguardo judicial.