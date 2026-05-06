Tarifazo en Starlink: cuánto cuesta el servicio de Elon Musk en Argentina

El ajuste de Starlink rige desde abril de 2026 y constituye el primer movimiento relevante desde la estabilización de abonos en agosto de 2024. La medida combina factores locales —inflación persistente— con una estrategia global de segmentación para administrar la demanda, ya que la red muestra señales de saturación en puntos críticos como el AMBA, Córdoba y Tierra del Fuego.

Los nuevos precios de los planes residenciales

El ajuste impacta principalmente en los abonos mensuales. El plan Residencial Estándar pasó de $56.100 a $65.000 mensuales, mientras que la versión Lite subió de $38.000 a $45.000. Ambos incluyen datos ilimitados, pero difieren en la prioridad de red durante las horas pico —entre las 20 y las 22—, cuando el Lite puede bajar a 50-100 Mbps y el Estándar sostiene velocidades superiores a 200 Mbps.

Los planes itinerantes: el mayor golpe

El aumento más pronunciado fue el de los planes móviles. Los planes itinerantes registraron fuertes incrementos, con el Itinerante Ilimitado trepando hasta $140.000 mensuales. El plan de 50 GB se ofrece a $44.100 con promoción por seis meses y luego sube a $63.000. Para los nómades digitales y usuarios de casas rodantes, el impacto es directo.

El hardware: precios que bajan mientras los planes suben

En contrapartida, el equipamiento bajó de precio. El Kit Estándar, que incluye la antena de última generación, el router WiFi y el cableado, se comercializa en torno a los $299.000 en tiendas oficiales, aunque en cadenas nacionales puede llegar a $499.999. El Starlink Mini, el equipo portátil que cabe en una mochila, bajó a $151.200 en promoción —una reducción del 20%— y el Mini X, con router WiFi 6 integrado, es la versión más avanzada del formato compacto.

El caso extremo de Tierra del Fuego

La saturación de la red en algunas zonas derivó en costos de entrada extraordinarios. En Tierra del Fuego, la alta demanda llevó la infraestructura al límite. Dar de alta una nueva antena puede exigir un desembolso inicial de $1.793.400, cifra que incluye un "recargo por alta demanda" para desincentivar incorporaciones hasta que se amplíe la capacidad satelital.

Comparación con la fibra óptica

En las grandes ciudades, la fibra sigue siendo más barata. La fibra óptica de Personal, Movistar o Claro ofrece planes simétricos de 300 a 600 Mbps por entre $20.500 y $32.000 mensuales. Starlink Residencial Estándar duplica o triplica ese costo, pero sigue siendo la única opción real en zonas rurales, suburbios y localidades donde la fibra no llega.