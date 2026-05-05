Más de 700 mil personas perdieron su cobertura de salud desde que asumió Milei

En un contexto marcado por la disparada del valor de las cuotas de las prepagas y la caída sostenida del poder adquisitivo de los argentinos, una consultora privada analizó números del Indec y reveló que desde que llegó Javier Milei a la Casa Rosada hay 742.000 personas más sin cobertura de salud privada. Tras la eliminación de los controles de precios en diciembre de 2023, las prepagas aumentaron 417%.

"La población que cuenta con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia se encontraba en 67,5% en el segundo trimestre de 2023. En el segundo trimestre de 2025, se encontró 2,1 puntos porcentuales por debajo, en 65,4%", indicó el Instituto Argentina Grande (IAG) a través de un informe.

Según el trabajo, esto implica que "la población que sólo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas".

En el mismo informe se advierte que las prepagas aumentaron un 417% desde noviembre de 2023, con cuotas que se dispararon luego que Milei decida liberar los precios y eliminar los controles a través del DNU 70/2023. Los aumentos fueron mucho mayores a otros valores de la economía, como los salarios, provocando un impacto negativo en el poder adquisitivo de las familias.

"En un contexto en el que se perdieron 206 mil empleos registrados, desde noviembre de 2023, no sorprende que menos personas cuenten con obra social. A su vez, las prepagas aumentaron un 417% frente a una inflación de 293% en el mismo período", se planteó.

Al dar cuenta de estos números, IAG apuntó contra el gobierno de Milei por pregonar por un achicamiento del Estado en beneficio del sector privado pero que, finalmente, tuvo el efecto contrario. "Paradójicamente, después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública", advirtieron.

La crisis de la salud pública

En este escenario, hospitales públicos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertaron este martes que sólo podrán dar atención por 45 días más debido a la falta de recursos por parte de Nación. En una conferencia de prensa realizada en las escalinatas del Hospital de Clínicas José de San Martín, directores de distintos establecimientos aseguraron que durante los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno Nacional no transfirió dinero y atraviesan una de las crisis más severas en décadas.

"En un mes y medio no sabemos si vamos a poder seguir prestando la atención a los pacientes", sentenció Marcelo Melo, director general del Clínicas durante la rueda de prensa. El médico explicó que el dinero que ingresa mediante el cobro a obras sociales y medicinas prepagas debe ser derivado enteramente a gastos de emergencia, específicamente para la compra de insumos y medicamentos.

Melo destacó que los costos en medicina están dolarizados y sufren aumentos constantes, lo que vuelve insostenible la gestión operativa con un presupuesto congelado: "Cualquiera de ustedes se queda estupefacto de los costos, imagínense lo que son los costos hospitalarios multiplicados por veinte o por treinta", añadió ante los medios.