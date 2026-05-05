Diego Latorre atacó el formato del fútbol argentino en ESPN: "El hincha no es tonto"

Diego Latorre aniquiló el formato del fútbol argentino de "Chiqui" Tapia en ESPN.

Diego Latorre, exjugador y panelista de ESPN F90, atacó como nunca el formato actual del fútbol argentino en la Primera división. El periodista de 56 años se quejó del sistema del certamen, con las dos zonas de 15 equipos cada una, dos fechas interzonales y los posteriores playoffs con los octavos de final, los cuartos, las semifinales y la gran final.

En vivo en la televisión, en el programa conducido por su amigo Sebastián "Pollo" Vignolo, "Gambetita" sostuvo que este formato "fomenta lo azaroso". Además, citó a su entrenador preferido, Pep Guardiola, para dejar en claro que está de acuerdo con el español en que los mejores equipos se ven en las competencias largas.

Latorre, contra el formato del fútbol argentino en ESPN: "Fomenta lo azaroso"

A la hora de opinar sobre el modo de disputa del máximo certamen a nivel nacional, el exdelantero de Boca y Racing subrayó que "este campeonato fomenta lo azaroso". Mientras debatían acerca de la irregularidad de River Plate, el exjugador manifestó que "en una institución como River, que tiene ese gusto, cuesta asimilar el presente del equipo porque sabe que, aunque sea doloroso, este equipo no tiene mucho futuro".

En la misma línea, Latorre sentenció que "hay muchas cosas que tocar, mucho por mejorar". Además, consideró: "Al hincha no lo subestimemos. Parece que se queja, hay una exageración, hay una postura cuando terminan los partidos, sobre todo que está indignado en las redes sociales". "Pero en el fondo, cuando llega a su casa y analiza en frío a su equipo, imagina todo lo que podría dar y sabe que necesitás un equipo de mayor jerarquía, con mejores jugadores, para afrontar los partidos. El hincha no es tonto... Ahí es donde está la preocupación", insistió.

Diego Latorre aniquiló el formato del fútbol argentino de "Chiqui" Tapia en ESPN.

"Gambeta" resaltó también que "este torneo fomenta la jugada, el límite, el acierto, el error, lo fomenta". "Yo recuerdo cuando Guardiola dijo que el verdadero nivel de un equipo se ve en un campeonato de 38 fechas", disparó. Incluso, el panelista de ESPN en la TV opinó que "vos podés llegar a una final o semifinal ganando por penales, acertando, haciendo un gol, que te tiren cuatro tiros en los palos...". "Está bien, hay que aprovecharlo, pero cuando vos analizás el fútbol lo pensás en la continuidad. No lo pensás como bueno, y si hago un gol me puedo meter, en si hay una ventanita, no lo pensás en los casos aislados, pero este campeonato está pensado justamente para eso, para los equipos como Estudiantes o Platense", completó.