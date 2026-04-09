Insólito: el Pollo Vignolo sacó chapa por sacarle un tiro libre a Riquelme y mostró el video

Insólito: el Pollo Vignolo sacó chapa por sacarle un tiro libre a Riquelme

Sebastián "Pollo" Vignolo protagonizó otro insólito momento en ESPN F90 este jueves 9 de abril. En medio de la charla futbolera en base al golazo de Julián Álvarez de tiro libre contra el Barcelona por los cuartos de final de la UEFA Champions League, el conductor del ciclo reveló una historia junto a Juan Román Riquelme. De hecho, hasta contó orgulloso la ocasión en la que "le sacó" un tiro libre al actual presidente de Boca Juniors en medio de un partido entre amigos.

Mientras cada uno de los integrantes del programa opinaba acerca de la brillante actuación del campeón de todo con la Selección Argentina, el famoso relator no dudó en "sacar chapa". Pocos segundos después desde la producción mostraron el video de aquel momento con Vignolo rematando y marcando al ángulo mientras al lado suyo estaba el "Torero". Por supuesto, los comentarios de sus compañeros no tardaron en llegar.

El Pollo Vignolo sacó chapa en ESPN F90 por sacarle un tiro libre a Riquelme

"Voy a hablar de mí. Yo le saqué un tiro libre a Riquelme, que era para un zurdo", esbozó el "Pollo" al mismo tiempo que se veían las imágenes de la "Araña" de Calchín en un duelo soñado contra el equipo Culé. Luego, el conductor contó cuál fue la reacción de Román ante esta situación: "Una vez que lo metí dije 'ahora me felicita'... se enojó porque se lo saqué. La puse en el ángulo. Casi me ahorca cuando me abrazó".

De qué cuadro es el Pollo Vignolo

En marzo del 2022, luego de una derrota del Boca de Sebastián Battaglia, el periodista dio a entender como que es simpatizante del "Xeneize", más allá de su amor tanto por All Boys como por el Club Social y Deportivo Pacífico de Villa del Parque. "¿Qué no quieren Battaglia?, sino le traían jugadores. ¿Por qué Battaglia? Y ya contamos la historia del porqué de Sebastián Battaglia, también les puedo decir que hay un montón de entrenadores que se eligieron así, y nos fue muy bien", aseguró el "Pollo" Vignolo dando a entender que es fanático de Boca Juniors.

Sebastián "Pollo" Vignolo junto a Juan Román Riquelme

Latorre se la pudrió al Pollo Vignolo por las transmisiones del fútbol argentino

Diego Latorre cruzó a Sebastián "Pollo" Vignolo con una picante crítica acerca de las transmisiones del fútbol argentino a través de la señal de ESPN. El exjugador de Boca Juniors se cruzó en varias oportunidades con el conductor de F90 durante algunos partidos locales, pero esta vez no fue adentro de una cabina de transmisión como suele ocurrir. La charla se dio vía X (ex Twitter) y se respondieron posteos que no pasaron para nada inadvertidos.

El origen de esta charla por las redes sociales fue la invitación a "Gambeta" para participar en el ciclo Paren La Mano, tal como sucedió con el periodista hace pocos días atrás. Este último compartió la publicación dejando un mensaje que el propio Latorre respondió y luego agregó algo más chicaneando a su compañero. El ida y vuelta mencionado tiene que ver con la típica pregunta de Vignolo sobre qué jugador pasó por ambos equipos -en pleno partido- que al exhombre de Racing suele molestarle.