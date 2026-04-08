Video: el golazo de Julián Álvarez para Atlético de Madrid vs Barcelona en la Champions League

Julián Álvarez metió un golazo de tiro libre para Atlético de Madrid ante Barcelona, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Uno de los mejores jugadores de la actualidad en el fútbol mundial, Julián Álvarez, metió un verdadero golazo para Atlético de Madrid frente a Barcelona en la ida de cuartos de final de Champions League. El crack de la Selección Argentina se hizo cargo del tiro libre y puso el 1-0 parcial para el equipo de Diego "Cholo" Simeone.

En el encuentro que se disputa en Nou Camp, el Barcelona comenzó dominando las acciones y contó con las mejores chances para abrir el marcador. Sin embargo, los de Hansi Flick sufrieron un baldazo de agua fría.

A los 44 minutos, luego de una infracción a Giuliano Simeone que derivó en la expulsión de Pau Cubarsí por inmeaditez de gol, Julián Álvarez sacó un tremendo derechazo que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero Joan García.

Con este tanto, Julián alcanzó los 9 goles en la actual edición de la Champions en 12 partidos disputados. Además, suma cuatro asistencias, lo que lo ubica entre los jugadores con mpas infliencias dentro de la competencia más importante de Europa a nivel de clubes.

Formaciones probables de Barcelona y Atlético de Madrid

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, tendrá algunas bajas importantes para este compromiso. Andreas Christensen permanece lesionado de la rodilla, mientras que Raphinha y Frenkie de Jong están fuera por problemas en los isquiotibiales, y Marc Bernal continúa recuperándose de una lesión en el tobillo. La buena noticia es que Ronald Araujo ha sido declarado apto a pesar de haber sido sustituido en el partido del sábado ante el Atlético.

Jules Kounde, quien regresó desde el banco en el encuentro liguero, se espera que vuelva a la titularidad para este compromiso europeo. En el ataque, Robert Lewandowski debería ser titular tras ingresar desde la suplencia el fin de semana, mientras que Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, podría mantener su lugar en el once inicial por la banda izquierda después de sus buenas actuaciones recientes.

Por el lado del Atlético de Madrid, Diego Simeone también enfrenta varias ausencias. Pablo Barrios permanece descartado por una lesión muscular en el muslo, mientras que Jose Giménez y Johnny Cardoso son serias dudas debido a un golpe y una lesión muscular respectivamente. Jan Oblak ha regresado a los entrenamientos pero no será incluido en la convocatoria, por lo que Juan Musso continuará como guardameta titular.

Julián Álvarez, quien fue suplente en el partido del sábado y sigue siendo vinculado con un posible traspaso al Barcelona, se espera que regrese al once inicial para este encuentro de Champions League. Además, David Hancko, Ademola Lookman y Matteo Ruggeri deberían volver a la alineación titular tras haber sido preservados en el compromiso liguero.

Probable formación de Barcelona: Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Probable formación de Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Jorge Resurrección 'Koke', Álex Baena; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez.

Barcelona vs Atlético de Madrid: Ficha técnica