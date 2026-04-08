Los 4 motivos de la gran levantada del Boca de Claudio Úbeda

Por qué Boca levantó mucho de la mano de Claudio Úbeda.

Boca Juniors levantó notoriamente su rendimiento de la mano de Claudio Úbeda, lo que por supuesto se tradujo en los resultados. Después de la inestabilidad del entrenador de 56 años en el arranque de este 2026, de a poco el plantel profesional y el equipo le responden. Por lo tanto, se consolida en las tres competencias, acumula diez partidos sin perder y se le vienen dos clásicos: Independiente en La Bombonera y River Plate en el estadio Monumental.

A la hora de encontrar los motivos para explicar la notable evolución del "Xeneize" del "Sifón" en este último mes, hay que mencionar situaciones ocurridas tanto dentro como fuera de la cancha. Lo concreto es que por ahora se clasifica a los octavos de final del Torneo Apertura en el fútbol argentino, avanzó a los 16avos de la Copa Argentina y ganó de visitante en el debut en la Libertadores.

Por qué el Boca de Úbeda mejoró y sigue en levantada

Tal vez el motivo más importante se llame Leandro Paredes. El mediocampista dejó atrás algunos problemas físicos, por fin se siente en plenitud futbolística desde que volvió al club de La Ribera y es simplemente la manija del equipo. Con experiencia y muchas batallas en su carrera, el mediocampista central de 31 años decide cuándo jugar corto o largo, cuándo "freezar" el partido porque el rival lo está complicando, habla con los árbitros, indica cuándo salir desde abajo o tirar el pelotazo, aporta asistencias que ve solamente él y hasta le agregó llegada al área adversaria. Entiende todo dentro de la cancha y es un líder que necesita cualquier conjunto con aspiraciones de campeonar.

El tiempo que le dio la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme al propio Úbeda también resulta determinante. Cuando la gran mayoría de los hinchas cuestionaba al técnico y hasta ya se barajaban nombres de posibles reemplazantes mediáticamente, el presidente tuvo la templanza como para ratificar al ex Racing en el cargo y por el momento le sale bien.

El máximo ídolo siempre estuvo convencido de sostener al "Sifón" al menos hasta el Mundial 2026 y el DT le responde con rendimiento y resultados. Luego de dos meses en los que el equipo jugaba realmente mal y no se imponía, ahora ese tiempo de trabajo parece demostrar que los jugadores entienden cada vez más lo que les pide en los entrenamientos. Dentro de la cancha se ve un equipo intenso, dinámico, corto, con un juego interior que crece desde la figura de Paredes y el despliegue incansable del juvenil Milton Delgado en la "sala de máquinas".

Por qué Boca levantó mucho de la mano de Claudio Úbeda.

Haber encontrado a una "joya" de las divisiones inferiores, tras la lesión de Exequiel "Chango" Zeballos, fue clave también. Es que Tomás Aranda juega como si llevara diez partidos en la Primera de Boca: tiene desparpajo, personalidad, desequilibrio individual y gambeta. Si bien todavía le falta gol, el mediocampista ofensivo de sólo 18 años le aportó al equipo esa dosis de frescura, creación y atrevimiento que le faltaba desde la baja del extremo santiagueño. "Tomi" va para adelante, encara, no le tiene miedo a nada y se consolida como titular. Será un lindo "problema" para Úbeda cuando vuelva Zeballos a estar a disposición.

Por último, cabe resaltar el gran ingreso de Adam Bareiro al equipo. El centrodelantero paraguayo, que fue figura en San Lorenzo pero tuvo pocas chances en River, llegó ya comenzada la temporada por las permanentes lesiones de Edinson Cavani y la ausencia de Milton Giménez, que debió operarse de la pubalgia y estuvo dos meses inactivo. No obstante, Bareiro no necesitó demasiado tiempo de adaptación: en su debut como titular, ya hizo dos goles en la Copa Argentina.

Con el correr de los partidos, se entendió cada vez mejor en la dupla con Miguel Merentiel y hoy es un titular indiscutido a fuerza de tantos, presión en la salida del rival e intensidad. "Compite siempre", como dijo Riquelme alguna vez, a puro elogio, cuando el guaraní aún estaba en el "Ciclón".

Bareiro rindió más rápido de lo esperado en Boca y se acopló bien con Merentiel.

Los 10 partidos invicto del Boca de Úbeda