Boca vuelve a la Copa Libertadores: el gigante va por la esquiva Séptima de su historia

Boca vuelve a la Copa Libertadores y sueña con la esquiva séptima.

Boca Juniors vuelve a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América en 2026 después de dos temporadas de fracasos a nivel internacional, ya que en el 2024 fue eliminado de la Sudamericana en los octavos de final y en el 2025 quedó afuera en el repechaje de la Libertadores ante el humilde Alianza Lima. Ahora, de la mano de Claudio Úbeda como entrenador y Juan Román Riquelme como presidente, el "Xeneize" va por la tan asiada y esquiva Séptima conquista de su historia.

Se trata del regreso de un gigante a la elite internacional, en la que no estaba desde el 2023, cuando llegó a la final y cayó contra Fluminense de Brasil en la prórroga en Río de Janeiro. El cuadro azul y oro es el segundo con más títulos en este torneo, apenas superado por los siete trofeos de Independiente. No obstante, el campeonato se le niega desde el 2007, ya que las últimas tres finales las perdió: Corinthians lo derrotó en 2012, River Plate en 2018 y el "Flu" en 2023.

Boca vuelve a la Copa Libertadores con un grupo difícil en 2026

El sorteo realizado en Luque, Paraguay, determinó que los primeros adversarios del "Xeneize" en la zona D serán Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador. Así y todo, cada rival tiene un contexto diferente que merece la pena ser analizado antes de los cruces con el gigante argentino.

Cruzeiro transita una crisis absolutamente inesperada, luego de haber sido subcampeón de la Sudamericana 2024 y tercero en el Brasileirao 2025. En la actualidad se coloca anteúltimo en la liga, con apenas 7 puntos en 10 fechas. Si bien el certamen tiene 38 jornadas, si hoy terminara descendería a la Serie B.

Así y todo, el "Azulao" siempre puede complicar por la calidad de sus futbolistas, más aún cuando se juegue en Belo Horizonte. Allí se desempeñan dos jugadores argentinos que pasaron por Independiente: el defensor Lucas Villalba y el mediocampista central Lucas Romero.

Por su parte, la "U" Católica será el primer oponente de Boca en Santiago de Chile. Dirigido por el argentino Daniel Garnero, se ubica tercero en la liga y viene de aplastar por 6-1 a Palestino como local en su última presentación. Forman parte del plantel los compatriotas Juan Ignacio Díaz (defensor central), Agustín Farías (mediocampista lesionado), Fernando Zuqui (volante ex Boca), Justo Giani (mediapunta), Matías Palavecino (volante) y Fernando Zampedri (centrodelantero).

Por último, Barcelona marcha tercero en la liga de Ecuador de la mano del estratega venezolano César Farías, con un amplio recorrido internacional en su carrera. Con el ex Boca Darío "Pipa" Benedetto como centroatacante, el cuadro de Guayaquil no tiene altura cuando juega como local. Los otros argentinos presentes son Luca Sosa (zaguero), Javier Báez (central o lateral derecho), Matías Lugo (mediocampista), Milton Céliz (volante), Tomás Martínez (mediapunta surgido en River) y Héctor "Tito" Vilallba (extremo que brilló en San Lorenzo).

Boca, un gigante absoluto en la historia de la Copa Libertadores

El recorrido del elenco de La Ribera en el máximo torneo internacional indica que se trata del segundo equipo con más títulos (6) y el conjunto con más finales disputadas (12). Dichos trofeos los consiguió en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007. Los dos primeros fueron con Juan Carlos "Toto" Lorenzo como DT, los tres siguientes las obtuvo con Carlos Bianchi en el banco y la última Copa la levantó con Miguel Ángel Russo. En tanto, los subcampeonatos fueron en 1963, 1979, 2004, 2012, 2018 y 2023.

Si bien la primera edición de la competencia fue allá por 1960, tras la final perdida en 1963 Boca se hizo fuerte a partir de la segunda mitad de la década de 1970. Con equipos impresionantes de la mano de Lorenzo y Bianchi, sus máximos ídolos que brillaron en este torneo fueron Hugo Gatti, Roberto Mouzo, Rubén "Chapa" Suñé, Riquelme, Sebastián Battaglia, Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Hugo Ibarra, Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Marcelo "Chelo" Delgado y Carlos Tevez, entre otros.

Boca aparece tercero en la tabla histórica de puntos de la Libertadores, apenas por detrás de River y Nacional de Uruguay. Ahora, irá por la Séptima para agigantar su leyenda continental en la era moderna.

Cuándo juega Boca vs. U. Católica: hora, TV en vivo y streaming

El compromiso por el Grupo D se llevará a cabo el martes 7 de abril, a las 21.30 horas de Argentina, en el estadio Claro Arena de Santiago de Chile. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y Telefe, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Pluto TV, Telecentro Play y Personal Flow.

La formación de Boca vs. Universidad Católica para el debut en la Libertadores

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro.

La lista de convocados de Boca para su regreso a la Copa Libertadores.

El fixture de Boca en la Libertadores