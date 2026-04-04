Efecto Aranda: las 14 promesas de Boca que Úbeda anotó para la Copa Libertadores

Boca Juniors incluyó 14 juveniles en la Copa Libertadores: el efecto Aranda y la apuesta de Claudio Úbeda por el futuro.

La lista de Boca Juniors para la Copa Libertadores dejó una señal que el club apuesta fuerte por sus juveniles. Bajo la órbita de Claudio Úbeda, 14 promesas fueron incluidas entre los 49 futbolistas habilitados, en un movimiento que refleja el efecto que tuvo Tomás Aranda y una decisión estratégica que combina presente y futuro.

En el mundo Boca, cada decisión tiene un trasfondo. Y la inclusión de 14 juveniles en la lista de la Copa Libertadores no es casualidad. Responde a un fenómeno reciente: el impacto que generó la irrupción de jóvenes talentos en el primer equipo.

El denominado “efecto Aranda”, en referencia al crecimiento de futbolistas surgidos del club que lograron meterse en la consideración, impulsó a reforzar una política que prioriza la proyección interna.

Los nombres que ilusionan en Boca

Entre los convocados aparece Fernando Rodríguez, arquero de 21 años que se consolidó como titular en Reserva tras la salida de Sebastián Díaz Robles. Sus números en el arranque de 2026 reflejan regularidad y solidez.

En defensa, uno de los nombres más destacados es Matías Satas, zaguero zurdo de apenas 17 años, considerado una de las grandes joyas del club. Su inclusión en el informe “Next Generation” de The Guardian confirma su proyección internacional.

Matías Satas, el defensor de 17 años con gran proyección.

A su lado aparecen nombres como Facundo Herrera, firme en la marca y con buen juego aéreo, y Gadiel Paoli, quien ya sumó experiencia internacional con la selección de Paraguay.

En los laterales, Santiago Zampieri y Kevin Giménez aportan dinámica, técnica y versatilidad, características clave en el fútbol moderno.

La decisión de Claudio Úbeda de incluir a estos nombres en la lista no solo responde a una cuestión reglamentaria, sino también a una mirada a mediano plazo.

El mediocampo y el ataque: talento en desarrollo

En la mitad de la cancha, Dante González representa la polifuncionalidad. Capaz de adaptarse a distintos roles, viene recuperando protagonismo en este 2026 tras alternar entre categorías.

En ofensiva, el abanico de opciones es amplio. Leonel Flores, uno de los goleadores de la Reserva campeona, ya tuvo contacto con el plantel profesional y espera su oportunidad.

Rodrigo Bacidalupe, con buen promedio de gol en el inicio del año, y Miguel Ventos, que ya convirtió en esta temporada, también forman parte del grupo que busca dar el salto.

Entre las grandes promesas se destaca Joaquín Piñeyro, delantero con potencia física y técnica que genera grandes expectativas, y Kevin Ferreira, extremo de 17 años que ya empezó a dejar su huella en Reserva.

Joaquín Piñeyro, el delantero de Boca que ya jugó en la Selección juvenil.

El desafío de dar el salto

Para estos jóvenes, la convocatoria representa una oportunidad única. Estar en la lista de la Copa Libertadores implica convivir con el plantel profesional, entrenarse a otro ritmo y estar bajo la mirada constante del cuerpo técnico.

El desafío será sostener el rendimiento, aprovechar cada oportunidad y demostrar que están listos para dar el salto definitivo.

En un club como Boca, donde la exigencia es máxima, el margen de error es mínimo, pero también lo es la recompensa.

Así es el grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors (Argentina).

Cruzeiro (Brasil).

Universidad Católica (Chile).

Barcelona (Ecuador).

Por dónde se puede ver la Copa Libertadores 2026

El máximo certamen continental se puede ver en Argentina a través de Fox Sports (y sus señales 2 y 3), ESPN y Disney+ (streaming), además de DGO, Telecentro Play y Personal Flow.