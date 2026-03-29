Boca sueña con Josema Giménez: cuántas probabilidades hay de que sea refuerzo

El zaguero se encuentra defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid y estará en el próximo Mundial.

No es la primera vez que se menciona este nombre en lo que va del mercado de pases como refuerzo. En el verano, José María Giménez se vinculó de gran manera con Boca Juniors y un posible acuerdo para que pudiera disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Una operación que no se pudo llevar a cabo, pero ahora su fichaje parece mencionarse de cara al mercado tras el Mundial 2026 que coincide con el fin de las obligaciones deportivas de Atlético de Madrid.

Lo primero a mencionar es que su contrato con el conjunto “Colchonero” expira el próximo 30 de junio, pero de la temporada 2028. Sin embargo, los medios de Europa señalan que existe una especie de "pacto de caballeros" entre las partes para que el jugador pueda marcharse en condición de libre cuando la vigente edición de LaLiga llegue a su fin dentro de unas semanas. Un nuevo detalle que provocó una serie de rumores apuntando hacia el fútbol argentino.

Uno de los comentarios que trascendió es que Josema Giménez estaría buscando salir de Atlético de Madrid por problemas familiares. Esto lo llevaría a considerar de gran manera un regreso al futbol uruguayo, pero también podría tener un paso por Brasil o en la Argentina. Aunque hay gente cercana a su entorno que expuso una versión muy distinta. “Josema no sabe de lo que se está hablando, no tiene ni idea, no hay nada de Boca”, expresó el periodista Rodrigo Romano en El Espectador Deportes de Uruguay.

“Josema Giménez y Boca Juniors no tuvieron ningún contacto, ninguno. Josema está vinculado al Atlético de Madrid hasta el 2028; yo ayer pude hablar con el entorno del futbolista. Al jugador lo enloqueció la prensa argentina, hasta en un momento pensó en cambiar su número de teléfono. Lo volvieron loco" , agregó. Esto permite entender que el capitán del conjunto Celeste no tiene en sus planes sumar minutos de manera oficial en el fútbol argentino.

Hay que recordar que en el último mercado de pases se mencionó que Juan Román Riquelme estaba manteniendo una serie de charlas con Josema Giménez para lograr su contratación en el periodo invernal sin costo alguno. Aunque las palabras del periodista que tuvo acceso a una charla con gente cercana al jugador exponen que la realidad es una muy distinta. Por otro lado, la ficha en Transfermarkt permite apreciar que tiene un valor de mercado que ronda los 12 millones de euros. Una cifra que el Atlético de Madrid buscará recibir ante una posible salida.

Josema no por ahora en Boca, ¿pero Nández sí?

“Román me mandó un mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo. Él me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y le gustaría que vuelva a vestir la camiseta”, expresó Nahitan en El Espectador Deportes. Estas declaraciones realizadas hace unas semanas encendieron varias alarmas, debido a que el protagonista de los rumores reconoció un contacto de manera informal y, lo más importante aún, es que no cerró la pueta ante la posibilidad.

No obstante, el periodista Luciano Cofano en Planeta Bostero expuso que las declaraciones del uruguayo no fueron del todo bien recibidas. “Yo no sé si gustan estas declaraciones en Boca. No les gusta que les tiren la pelota, que se expongan”, afirmó. Hay que recordar que se encuentra con contrato en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita y que demanda un valor entre 4 y 5 millones de dólares para liberar la ficha en el próximo mercado de pases.

“Hay un integrante de Boca que está haciendo mucha fuerza para concretar su vuelta”, señaló el periodista Diego Yudcovsky. Esa figura se mantiene en el misterio, pero sería la clave para que el uruguayo pueda tener su segundo ciclo con la camiseta del Xeneize. Solo queda esperar que el paso de las semanas termine de confirmar si el traspaso se realizará o quedará tan solo en un rumor de mercado.