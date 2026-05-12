Alerta: Las sanciones de ARCA si cobrás dólares del exterior y no cumplís este requisito

Las sanciones por no declarar los dólares cobrados del exterior.

En los últimos años creció el empleo remoto bajo así como la cantidad de argentinos que son contratados por compañías extranjeras. En ese contexto la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que no declarar los dólares cobrados en el exterior puede traer importantes sanciones.

Según el Reporte de Contratación Global 2025 de la empresa Deel, la cantidad de argentinos contratados por compañías extranjeras creció un 25 por ciento en el último año.

En ese contexto, los ingresos en moneda extranjera también se volvieron cada vez más habituales y el 90 por ciento de los freelancers argentinos retiró sus ingresos en dólares, lo cual trae consigo el desafío de cómo ingresar y declarar esos dólares.

Cuántos dólares se pueden ingresar sin declarar en ARCA

Cabe señalar que la ex AFIP permite ingresar o retirar montos de hasta 10 mil dólares sin la necesidad de declararlos, aunque algunas entidades bancarias pueden solicitar el origen de los fondos.

Por este motivo, una manera de regularizar el ingresos de esta moneda extranjera, es depositarlos en algún banco y adherirse al Régimen Simplificado para que estén en el circuito formal y así evitar las sanciones por dinero o bienes no declarados.

La Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno nacional busca que los dólares "informales" ingresen al sistema formal bajo el esquema de presunción de inocencia ante posibles irregularidades.

En ese sentido, hubo cambios en el Régimen Penal Tributario entre los que se destacan:

Evasión simple : se eleva de $ 1,5 millones a $ 100 millones por impuesto y por ejercicio fiscal

: se eleva de $ 1,5 millones a $ 100 millones por impuesto y por ejercicio fiscal Evasión agravada : pasa de $ 15 millones a $ 1.000 millones

: pasa de $ 15 millones a $ 1.000 millones Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales : asciende a $10 millones

: asciende a $10 millones Apropiación indebida de tributos : se fija en $ 10 millones mensuales

: se fija en $ 10 millones mensuales Seguridad social: se eleva a $ 3,5 millones mensuales

Cabe aclarar que si ARCA detecta ingresos no declarados se inicia un proceso de fiscalización que puede llevar a sanciones como un 100 por ciento del impuesto en caso de que se considere que hubo una omisión o hasta 6 veces ese monto si se determina que hubo fraude. Además, cuando los montos superan los límites establecidos puede haber una denuncia penal.

Si el contribuyente no regulariza su situación la ex AFIP puede comenzar un proceso de ejecución fiscal con el correspondiente embargo de las cuentas bancarias para el cobro de la deuda con el fisco.