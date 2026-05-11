La UE propone conceder a las industrias más derechos de emisión de CO2 gratuitos

Sale vapor de la central de lignito de Niederaussem, en Niederaussem, Alemania

La ​Comisión Europea propuso el lunes conceder más derechos de emisión gratuitos a ‌las industrias en ‌los próximos años, lo que podría suponer un ahorro de 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares) en costos de CO2 para las empresas.

Las propuestas confirmaron un artículo de Reuters basado en ​un documento ⁠interno de la UE de la ‌semana pasada.

• El mercado de carbono ⁠de la Unión Europea ⁠es la principal herramienta del bloque para abordar las emisiones de CO2, lo que ⁠obliga a las industrias a comprar permisos ​de emisión de CO2 ‌cuando contaminan.

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• El sistema ‌se ha visto sometido a una creciente ⁠presión política por parte de los Estados miembros, preocupados por la menguante competitividad económica de Europa.

• Algunas industrias ​pesadas han ‌instado a Bruselas a concederles más permisos de CO2 gratuitos para aliviar el costo del cumplimiento.

• En la nueva propuesta, la industria ⁠seguirá recibiendo, de media, una asignación gratuita que cubrirá alrededor del 75% de sus emisiones.

• La inclusión de las emisiones indirectas dará lugar a un umbral de referencia más alto, con un impacto financiero previsto de ‌unos 4.000 millones de euros entre 2026 y 2030, según la Comisión.

• La Comisión adoptará los valores de referencia a finales de junio.

• Las medidas forman parte ‌de una revisión más amplia del sistema, prevista para julio.

• La Comisión afirma que propondrá ‌la introducción ⁠de valores de referencia de reserva específicos para cada sector ​como parte de dicha revisión.

(1 dólar = 0,8499 euros)

Con información de Reuters