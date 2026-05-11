La posición de la Selección Argentina en el ranking histórico de la Copa del Mundo

Argentina llega como campeona defensora.

A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, la FIFA ha organizado un ranking histórico de las selecciones, el cual va más allá de la simple disposición de los equipos por la cantidad de títulos obtenidos en la Copa del Mundo. Para esta tabla, la máxima entidad ideó un sistema que mide tres factores: puntos obtenidos, diferencia de goles y número de goles, considerando que los puntos se reparten con el modelo tradicional de tres por victoria, uno en empates y cero en derrotas.

Dicho sistema da lugar a algunas sorpresas en el orden de los equipos, como la presencia de la Selección Argentina entre los tres mejores por encima de Italia, que cuenta con un título más en la cita máxima. Con 18 participaciones en 22 ediciones disputadas, la “Albiceleste” ostenta el tercer lugar del ranking con 158 puntos, 152 goles y una diferencia de +51, además de los tres campeonatos, siendo el último de ellos en Qatar 2022.

En el primer lugar se encuentra Brasil, el único en haber participado en absolutamente todas las ediciones, además de ser el máximo campeón con cinco títulos y contar con 247 puntos, 237 goles y la diferencia de +129. Por debajo de la “Verdeamarela” se encuentra la siempre desafiante Alemania, con 225 puntos, 232 goles y una diferencia de +102 y sus cuatro estrellas, aunque sus últimas apariciones resultaron decepcionantes con las eliminaciones en las fases de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Claro que el caso de los alemanes merece un asterisco, ya que la estadística incluye solamente las participaciones del seleccionado que fue llamado Alemania Federal durante la Guerra Fría. De hecho, la FIFA tiene hecha la diferenciación con Alemania Democrática, la parte socialista que estuvo bajo el dominio de la URSS y que participó del Mundial de 1974, justamente en suelo germano, quedando ubicada en el puesto 51 con solo 8 puntos.

Por fuera de los tres mejores, aparecen otras selecciones campeonas que se sitúan entre los diez primeros de la tabla histórica. Italia, tetracampeona del mundo, está cuarta con 156 puntos, seguida por Francia (131), Inglaterra (118) y España (110). Por otro lado, Uruguay, el primer campeón, está noveno con 88 puntos, detrás de Países Bajos, octavo con 104.

Brasil es la única selección que estuvo en todos los Mundiales.

Ranking de los campeones del mundo de la FIFA