Otamendi habilitado en la Selección Argentina: la FIFA declaró la amnistía y podrá estar en el debut del Mundial

Otamendi habilitado: la FIFA declaró la amnistía y estará en el debut del Mundial

Nicolás Otamendi fue habilitado por la FIFA para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El experimentado central campeón de todo con la Selección Argentina podrá estar en el debut de la "Albiceleste" el próximo jueves 16 de junio cuando los dirigidos por Lionel Scaloni enfrenten a Argelia ya que la entidad presidida por Gianni Infantino le levantó la sanción por medio de la amnistía. Más allá de que el DT no lo confirmó entre los convocados, se espera que el zaguero esté en la lista y luego quedará en manos del técnico su presencia en el verde césped.

La buena noticia es que el combinado nacional contará con uno de sus principales referentes para los primeros compromisos de la Copa del Mundo después del pedido de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia al organismo internacional. Es que, hasta hace pocas horas, el hombre del Benfica de Portugal que llegaría a River en el mercado de pases venidero se los perdería por una roja recibida en septiembre del 2025 en un cruce ante Ecuador por las Eliminatorias. De esta manera, dirá presente en la cita mundialista para volver a buscar el título conseguido en Qatar 2022.

El comunicado de la FIFA con el que informó la amnistía para Otamendi

La administración de la FIFA propuso modificar el artículo 10, apartado 2 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como sigue:

ARTÍCULO 10: TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS

10.2 No se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo rival, o por una falta de extrema dureza. Se trasladarán a la fase final las demás suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar.

En virtud de lo expuesto, el Bureau del Consejo decidió aprobar con efecto inmediato la citada enmienda al artículo 10, apartado 2 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

De conformidad con el artículo 38, apartado 3 de los Estatutos de la FIFA, las decisiones del Bureau deberán ser ratificadas por el Consejo de la FIFA en su próxima sesión.

Nicolás Otamendi fue expulsado ante Ecuador en Eliminatorias, la FIFA le levantó la suspensión de una fecha y puede estar en el debut del Mundial 2026

Por qué fue suspendido Otamendi en la Selección Argentina

En cuanto a la sanción recibida por el defensor de la "Albiceleste" hay que remontarse al 9 de septiembre del 2025 cuando vio la roja en un partido contra Ecuador en Guayaquil. El experimentado zaguero del Benfica se fue expulsado en la derrota del elenco nacional por 1 a 0 en condición de visitante en la última fecha y recibió un partido de suspensión por parte de la FIFA. El mismo debía ser ante Argelia en el debut del Mundial 2026 pero, tras el pedido de la AFA, Gianni Infantino cumplió y aplicó amistía.

Los números de Nicolás Otamendi con la Selección Argentina