Paraguay entrena para contrarrestar la buena posesión de EEUU en primer partido del Mundial

La selección de Paraguay está trabajando para contrarrestar la buena posesión del balón de Estados Unidos en el partido que los enfrentará esta semana en su debut en la Copa del Mundo, dijeron el miércoles dos de sus futbolistas.
El encuentro por el Grupo D, que también integran Turquía y Australia, se jugará el viernes en el Los Ángeles Stadium.
"Es un equipo que tiene muy buena posesión, físicamente es muy bueno, y es muy bueno también para las transiciones. Entonces, vamos a tratar de contrarrestar eso", dijo a periodistas el mediocampista Damián Bobadilla, jugador del Sao Paulo de Brasil, sobre su oponente y coanfitrión del torneo.
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A Estados Unidos "le gusta mucho la posesión, la gusta mucho el tercer hombre, tiene también mucha calidad, estamos estudiando mucho", opinó por su parte Mauricio Magalhães, centrocampista nacido en Brasil, que se nacionalizó paraguayo este año poco antes de ser convocado para la selección.
Magalhães tendrá un rol clave si el delantero Julio Enciso no está en condiciones de jugar el partido por la lesión muscular que sufrió en el amistoso de la semana que Paraguay disputó con Nicaragua en la despedida del grupo ante su afición.
El jugador del Palmeiras dijo que el director técnico Gustavo Alfaro lo hizo jugar en varias posiciones durante los entrenamientos.
"Entrenamos mucho, (Alfaro) hizo muchos cambios también (...) hicimos cambios de frente, jugadas por el medio para tener una buena compactación del adversario y jugar por afuera y estamos muy bien", declaró.
"Sabemos qué podemos ser y adónde podemos llegar. Con mucha humildad, sabemos que tenemos un gran equipo y tenemos la ilusión que el pueblo paraguayo tiene", agregó.
Con información de Reuters