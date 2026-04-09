El sorpresivo refuerzo europeo que River quiere y depende José Mourinho

El entrenador portugués es la barrera entre River y un refuerzo de gran jerarquía.

El mercado de pases de invierno se encuentra bastante lejos de tomar protagonismo, pero los clubes se encuentran en movimiento para que ningún detalle quede librado al azar y mucho más cuando se pretende sumar un refuerzo europeo. Este es el caso de River, que comenzó a planificar el rearmado de su plantel a partir de la contratación de Eduardo Coudet. Uno de los refuerzos que pidió depende de la voluntad de José Mourinho.

Cuando se produjo la contratación del “Chacho” como entrenador del “Millonario”, los directivos fueron más que claros con la intención de sumar gran cantidad de refuerzos y realizar ciertos recambios en el plantel, pero en el mercado de pases de invierno. La incorporación de Tobías Ramírez se trató de una oportunidad única debido a que Argentinos Juniors estaba con problemas económicos y necesitaba rápidamente desprenderse de su ficha para encontrar soluciones.

El paso de las semanas expuso que River tiene la intención de sumar a Nicolás Otamendi en el próximo mercado. Un refuerzo que cuenta con la aprobación de Eduardo Coudet para que se lleven a cabo las negociaciones. Sin embargo, su incorporación depende bastante de lo que José Mourinho pueda determinar en el Benfica. Al estar en plena competencia, el DT portugués decidió postergar cualquier definición.

Además, se debe sumar un detalle más que importante en esta historia. “La postura de Nicolás Otamendi hoy es continuar en el Benfica. Tanto el jugador como el club quieren continuar juntos la próxima temporada. Aunque todo depende de José Mourinho, si da el ok, se renueva por un año más. Si no lo da, se abre un escenario”, expresaron desde Bolavip. Una información que provocó cierto enojo entre los hinchas porque el zaguero viene amagando hace bastante con cumplir su sueño de jugar con la banda roja.

“Todo el mundo sabe que yo soy hincha de River”, expresó el defensor en el pasado Mundial de Clubes después de convertirle un gol a Boca. “Este es un tanto que tocaba festejarlo”, agregó. Aquellas palabras habían encendido una chispa de ilusión que rápidamente se apagó porque tomó la decisión de permanecer en Europa al menos hasta la llegada del próximo Mundial.

¿Por qué River quiere sumar otro defensor?

Si se repasa la lista de centrales que el “Millonario” dispone dentro de su plantel, es posible observar los servicios de Lucas Martínez Quarta, Ulises Giménez, Germán Pezzella, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero y Paulo Díaz. Sin embargo, los últimos dos mencionados son los que más chances tienen de marcharse cuando el mercado de pases quede establecido tras el Mundial. El joven zaguero posee de varios sondeos y en el club estiman que una propuesta de venta se va a materializar.

Mientras que el jugador chileno cumplió un ciclo y los hinchas lo hacen saber cada vez que pueden. Tanto en las redes sociales como en el estadio. Es por ello que se tomará la decisión de escuchar propuestas para dejar marchar a un jugador que en su momento fue blindado con un interesante aumento de sueldo porque Martín Demichelis lo consideraba más que importante para el proyecto deportivo que planeaba desarrollar después de haberse consagrado campeón.